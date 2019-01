Kiakadtak a rajongók a Süsü, a sárkány folytatásán

Néhány napja árulta el Csukás István író, hogy három új rész készül az eredetileg 1976 és 1984 között futott magyar mesesorozatból, a Süsü, a sárkányból.

A legendás meseíró tervei szerint Süsü előbb feltűnik az emberek földjén, majd visszatér a sárkányok országába, ahol házasságot köt, majd megszületik a kis Süsüke, aki később az űrbe is elutazik.

Süsüke űrkalandja hallatán azonban két részre szakadt a rajongók tábora. Az egyik oldal izgatottan várja az új történetet, mások viszont elfogadhatatlannak tartják, hogy a mai korba repítsék Süsükét, szerintük a mese úgy jó, ahogy van.

A felháborodáson Csukás István is meglepődött.

Bevallom, nem gondoltam volna, hogy földindulást okoztam azzal, hogy elkottyantottam: a leadott kéziratban Süsükét az űrbe küldöm. Egyébként jókat derülök magamban, amióta megtudtam, hogy milyen galibát okoztam egyeseknek

– mondta Csukás István a Borsnak.

A felháborodásról hallott Bodrogi Gyula is, aki 1976 és 1982 között kölcsönözte a hangját az egyfejű sárkánynak. A színész megvédte a modern történetet és a meseírót.

Én nagyon bízom Csukás Istvánban, amit ő kigondol, az jó, mit jó, az tökéletes

– jelentette ki a Nemzet Színésze.

Bodrogi Gyula hozzátette, hogy amiből egyszer sláger lett, azt még feldolgozni is merészség. Emlékeztetett arra, hogy a Linda-sorozatot is új köntösbe öltöztették, de megbukott. Ennek ellenére szerinte Csukás Istvánnak a saját gyermeke Süsü, az unokája pedig Süsüke, így „nyugodt szívvel felküldheti a csillagos égbe is az unokáját”.