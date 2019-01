Akár ma este megnézheted ezeket az Oscar-díjra jelölt filmeket

A 91. Oscar-díjátadó-gálára február 24-én kerül sor Los Angeles-ben. Sajnos a magyar álmok ezúttal szertefoszlottak, idén nem került be hazai alkotás a jelöltek közé. A külföldi lista azonban igen erős, a legjobb filmek között szerepel például Spike Lee legújabb filmje, a Csuklyások – BlacKkKlansman, a Zöld könyv, a Fekete párduc, a Dick Cheney hivatali idejét bemutató Az alelnök, természetesen bekerült a Bohém rapszódia és a Csillag születik is, ahogy az idei gála favoritjainak számító Roma és A kedvenc is.

A filmes világot alapjaiban megbolygató Netflix streaming szolgáltató egyre központibb szerepét jól mutatja, hogy saját gyártású filmjei összesen 15 jelölést gyűjtöttek be – ebből csak a Roma tízért tehető felelőssé – amelyből bizonyára jó néhányat díjra is fognak váltani. Éppen ezért megnéztük, hogy a népszerűbb streaming-oldalakon melyik filmeket lehet már most megtekinteni.

Fekete párduc

Kezdjük is rögtön a legjobb film díjára jelölt Marvel szuperhősfilmmel. A Chadwick Boseman, Michael B. Jordan és Lupita Nyong’o főszereplésével forgatott látványorgia óriási sikert ért el tavaly, így nem csoda, hogy a legjobb film mellett 6 további kategóriában is jelölték Oscarra. A Fekete párduc Magyarországon az HBO GO-n tekinthető meg.

First Reformed

A Paul Schrader rendező által jegyzett filmet a legjobb eredeti forgatókönyv díjára jelölték, amely szintén az ő nevéhez fűződik. Az Ethan Hawke főszereplésével forgatott, drámai elemeket sem nélkülöző thriller egy kisvárosi pap történetét meséli el, aki kénytelen szembenézni felkavaró múltjával. Hawke mellett olyan nevek tűnnek fel benne, mint Amanda Seyfried és Cedric the Entertainer.

A First Reformed az Amazon saját streaming-szolgáltatásán, a Magyarországról is elérhető Amazon Prime-on nézhető.

Roma

Az idei Oscar-gála egyértelmű kedvence eddig Alfonso Cuarón drámája, amelynek főszereplőjét, Yalitza Aparicio-t a legjobb színésznő díjára is jelölték. A film egy középosztálybeli család és szolgálójuk történetét meséli el, bemutatva korunk gazdasági és politikai feszültségeit is. Az összesen tíz díjra jelölt Roma a Netflix kínálatában található.

Minding the gap

A dokumentumfilmek rajongói jól teszik, ha megjegyzik Bing Liu nevét, kevesen mondhatják el magukról ugyanis, hogy első rendezésüket rögtön Oscar-jelölésre válthatták. Liu azonban pont ebbe az elit klubba tartozik: az USA rozsdaövezetnek is nevezett észak-keleti régiójában három fiatal felnőtt életét mutatja be, akik fontos teendőik elől a gördeszkázásba menekülnek. A film a Hulu streaming oldalon érhető el.

Buster Scruggs balladája

A Coen-fivérek a rájuk jellemző hamisítatlan stílusú western-musicallel jelentkeztek tavaly, idén pedig izgatottan várhatják február 24-ét, a Buster Scruggs balladáját ugyanis a legjobb adaptált forgatókönyv, a legjobb jelmez, valamint a legjobb eredeti betétdal Oscar-díjára is jelölték. A filmben olyan nevek tűnnek fel, mint az Ó, testvér, merre visz az utad?-ból ismert Tim Blake Nelson, Liam Neeson, Zoe Kazan, a szexuális zaklatási ügyeit láthatóan lassan megúszó James Franco, és a legendás Tom Waits. A Buster Scruggs balladáját is a Netflixen érdemes keresni.

Kutyák szigete

Wes Anderson már A fantasztikus Róka úrral megmutatatta, hogy a jellegzetes szimmetriájú filmjei mellett az animáció világában is otthonosan mozog. Tavaly rajongók egész hada várta a Kutyák szigetét, amely nem okozott csalódást és amelyet most a legjobb animációs film Oscar-díja mellett a legjobb eredeti filmzene kategóriájában is jelölték. Itthon az HBO GO-n keresztül érhető el.

Solo: Egy Star Wars-történet

A Csillagok háborúja franchise az elmúlt években elképesztő tempóra kapcsolt, tavaly pedig a fiatal Han Solo életét bemutató Solo: Egy Star Wars-történet című alkotáson volt a sor, hogy elkápráztassa a rajongókat és zsákszámra hozza el a pénzt a mozik pénztáraitól. Bár a közvélemény nem fogadta a korábbi Csillagok háborúja-filmekre jellemző lelkesedéssel, az Alden Ehrenreich főszereplésével forgatott sci-fi legalább a legjobb vizuális effektek kategóriájában esélyes lehet az Oscar-díjra. A főszereplő mellett pedig olyan nevek tűnnek fel benne, mint a Trónok harcából ismert Emilia Clarke, Woody Harrelson, a Westworldért Golden Globe-díjra jelölt Thandie Newton, Paul Bettany, illetve a This is America című klipjével az egész világot felkavaró Donald Glover. A Solo is a Netflixen tekinthető meg.

Bosszúállók: Végtelen háború

Marvel-filmmel kezdtünk, fejezzük is be azzal. A Marvel-univerzum csaknem összes szuperhősét felvonultató film az MCU szuperhősbirodalom eddigi legnagyobb húzása, itt aztán tényleg mindenki szerepel, aki számít – jó-jó, Deadpool nem, de ő kivételes eset. A legjobb vizuális effektek kategóriájában indul a Bosszúállók: Végtelen háború is, amelyet szintén a Netflixen lehet megnézni, akár épp a Solo után.

Ha valaki húzza a száját a streaming-oldalak láttán, érdemes megjegyezni, hogy mindegyik oldalon 30 napos ingyenes próbahónap során is megtekinthetőek a fenti alkotások, így akár egy fillérbe sem kerülnek az Oscar-várományos alkotások.