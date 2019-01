Odavannak az emberek a multitaskingoló édesanya fotójától

Futótűzként járta be a közösségi oldalakat egy fénykép, amelyen egy dolgozó édesanya látható, amint a munkahelyén egyszerre intézi a hivatalos telefonokat és ringatja a karján néhány hónapos gyermekét, csúcsra járatva a mutitaskingot.

A fotó egy Tennessee-ben működő gerincgyógyászati központban készült decemberben. A képen látható édesanya, Melody Blackwell nem sokkal előtte tért vissza a szülési szabadságából. Most csak hetente egyszer jár be a munkahelyére, hogy részt vehessen az értekezleteken, a hét többi napján otthonról dolgozik. Kislányát Nora-Jót azonban az egy bejárós napján is magával viszi.

A fényképet a nő főnöke készítette, aki nagyon büszke beosztottjára. Elmondása szerint ő maga javasolta, hogy a kismamának csak egyszer kelljen bejárnia a héten. A maradék egy napon a kollégák is segítenek a baba ellátásában. Az édesanya hangsúlyozta, hogy nem kérte őket erre, a kollégák – egytől egyig nők – maguktól ajánlották fel a segítségüket.

