Babos Tímeáék ismét döntőbe jutottak az Australian Openen

Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyének elődöntőjében. A címvédő, 2. kiemelt Babosék ellenfele az amerikai Jennifer Brady és Alison Riske volt, akiket a verseny honlapja szerint két szettben győztek le kedden, 1 óra 21 perc alatt – írja az MTI.

Nagyon-nagyon örülök, szerintem magas színvonalú mérkőzést játszottunk! Ők is hasonló stílusban teniszeztek, mint mi. Ma mi voltunk a jobbak! Örülök ennek, hiszen az egész mérkőzés alatt nagy volt rajtunk a nyomás, többször is nehéz helyzetbe kerültünk. De mindig szépen vissza tudtunk jönni. Nagyon várjuk a pénteket, az újabb Grand Slam–döntőt! Természetesen készülök már a fináléra és már az azt követő versenyekre is