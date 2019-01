110 állattal él együtt, és egy malaccal alszik a vegán, állatimádó anyuka

Laura Whelan egyedülálló, 36 éves anyuka tavaly augusztusban döntött úgy, hogy létrehoz egy állatfarmot. A menhelyként is funkcionáló telep egyben a nő és két gyermeke otthona – na, meg 110 különböző állaté.

Az állatimádó, vegán nő egy év alatt tíz kutyát, öt macskát, 70 csirkét, egy kakast, hat malacot, hat birkát, két kecskét, négy pulykát, nyolc nyulat, két tengerimalacot, három kacsát és egy hörcsögöt vett magához. Még felsorolni is hosszú!

Laura nem az egyik kutyához vagy cicához került a legközelebb: kedvence, egy Buddy nevű malac, akit még az ágyába is beenged, és kutyaként bánik vele. Egy csirke is kivételezett helyzetbe került: a többi szárnyassal ellentétben ő is a házban lakik, és néha gazdija mellkasán szundizik.

storytender