Üres műanyagszívekkel ad fricskát a Valentin-napi őrületnek egy áruház

Sokan kritizálják a Valentin-napot, hogy sekélyes, kirekesztő, felesleges ünnep. A Poundland nevű, „százforintos” brit üzlet is így gondolja, és a „tökéletes” Valentin-napi ajándék gyanánt üres műanyag szívecskéket tett ki a polcaira.

Bár a dolgot egyértelműen cinikus viccnek szánták, sok vásárló mégis felháborodott rajta – és nem a Valentin-nap védelmében. Szerintük üres műanyag szíveket gyártani és eladni felelőtlen pazarlás, ami ráadásul a bolygót is csak tovább szennyezi.

Erre nem számítottak a Poundlandnél!

The problem is it isn’t ‘nothing’ - it’s totally irresponsible, wasteful #plasticpollution when we need to be working together to be #plasticfree & not filling our planet with even more pointless #plastic @Poundland @aplastic_planet @LessPlasticUK pic.twitter.com/uF1pTuuR4M