Itt az Oscar-jelöltek teljes listája

Magyar idő szerint kedden délután bejelentették a 91. Oscar-gála jelöltjeit. Ahogyan azt megírtuk, idén – három év után először – sajnos nem szoríthatunk magyar filmért, Tóth Barnabás Susotázs című rövidfilmje, és Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című animációs filmje sem került fel a végleges listára.

A legtöbb jelölést idén Alfonso Cuarón Roma és Yorgos Lanthimos A kedvenc című filmje gyűjtötte be: mindkettőt 10 szoborra jelölték. Nyolc jelölést kapott a Csillag születik (Bradley Cooper), a Fekete párduc (Ryan Coogler) hetet, a Csuklyások (Spike Lee) hatot, a Bohém rapszódia (Bryan Singer) pedig ötöt. Idén először jelöltek a legjobb film díjára Netflix- (Roma) és Marvel-filmet (Fekete párduc).

A jelöltek teljes listája:

Legjobb film:

Fekete párduc

Csuklyások

Bohém rapszódia

A kedvenc

Zöld könyv

Roma

Csillag születik

Az alelnök

Legjobb férfi színész:

Christian Bale (Az alelnök)

Bradley Cooper (Csillag születik)

Willem Dafoe (At Eternity’s Gate)

Rami Malek (Bohém rapszódia)

Viggo Mortensen (Zöld könyv)

Legjobb női színész:

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (A kedvenc)

Lady Gaga (Csillag születik)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Mahershala Ali (Zöld könyv)

Adam Driver (Csuklyások)

Sam Elliott (Csillag születik)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Az alelnök)

Legjobb női mellékszereplő:

Amy Adams (Az alelnök)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (A kedvenc)

Rachel Weisz (A kedvenc)

Legjobb rendező:

Spike Lee (Csuklyások)

Pawel Pawlikowski (Hidegháború)

Yorgos Lanthimos (A kedvenc)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Az alelnök)

Legjobb animációs film:

A hihetetlen család 2.

Kutyák szigete

Mirai

Ralph szétzúzza az internetet

Pókember: Irány a Pókverzum

Legjobb animációs rövidfilm:

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Legjobb adaptált forgatókönyv:

Buster Scruggs balladája

Csuklyások

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Csillag születik

Legjobb eredeti forgatókönyv:

A kedvenc

A hitehagyott

Zöld könyv

Roma

Az alelnök

Legjobb operatőr:

Hidegháború

A kedvenc

Mű szerző nélkül

Roma

Csillag születik

Legjobb dokumentumfilm:

Free Solo

Hale County This Morning This Evening

Minding The Gap

Of Fathers And Sons

RBG

Legjobb rövid dokumentumfilm:

Black Sheep

Endgame

Lifeboat

A Night At The Garden

Period. End Of Sentence.

Legjobb rövidfilm:

Detainment

Fauva

Marguerite

Mother

Skin

Legjobb idegennyelvű film:

Kafarnaum (Libanon)

Hidegháború (Lengyelország)

Mű szerző nélkül (Németország)

Roma (Mexikó)

Bolti tolvajok (Japán)

Legjobb vágás:

Csuklyások

Bohém rapszódia

A kedvenc

Zöld könyv

Az alelnök

Legjobb hangvágás:

Fekete párduc

Bohém rapszódia

Az első ember

Hang nélkül

Roma

Legjobb hangkeverés:

Fekete párduc

Bohém rapszódia

Roma

Az első ember

Csillag születik

Legjobb production design:

Fekete párduc

A kedvenc

Az első ember

Mary Poppins visszatér

Roma

Legjobb filmzene:

Fekete párduc

Csuklyások

If Beale Street Could Talk

Kutyák szigete

Mary Poppins visszatér

Legjobb dal:

Fekete párduc

RBG

Mary Poppins visszatér

Csillag születik

Buster Scruggs balladája

Legjobb smink és haj:

Határeset

Két királynő

Az alelnök

Legjobb kosztüm:

Buster Scruggs balladája

Fekete Párduc

Mary Poppins visszatér

A kedvenc

Két királynő

Legjobb vizuális effektusok:

Bosszúállók: Végtelen háború

Christopher Robin

Az első ember

Ready Player One

Solo – Egy Star Wars-történet

