A hokimeccs alatt tért vissza a férje a katonaságból – ujjongott a lelátó

Szombaton játszották a Colorado Avalanche – Los Angeles Kings jéghokimeccset Denverben. A mérkőzésre kilátogatott Sarah Villegas és kisfia, Sebastian is, akiket a mérkőzés szünetében a műsorvezető külön be is mutatott. Ez még önmagában nem volt szokatlan, Sarah Villegas férje, Taylor Villegas ugyanis külföldön katonáskodik, és a katonáknak szóló tiszteletadás máskor is megszokott a hasonló rendezvényeken Amerikában.

Csakhogy ezúttal nem pusztán erről volt szó. A szpíker megkérte Sarah Villegast, hogy nézzen ki a lelátó melletti folyosóra, ahol Taylor Villegas közeledett a nő felé, könnyezve, egy csokor virággal. A férfi eredetileg csak februárban tért volna haza a kiküldetéséről, de előbb elengedték. A jó hírt viszont nem mondta meg a feleségének, mert meg akarta lepni őt.

Sikerült. A stadion éljenzett, az erről készült videót itt lehet megnézni.

(via Origo)