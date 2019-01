Olvasni tanítja a gyerekeket hajvágás közben a jóságos borbély

Jon Escueta fodrászatot vezet a pennsylvaniai Kutztown városában. Egy ideje kitalálta, hogy a hozzá betérő gyerekekkel az olvasást gyakorolja: három dollárt és egy ingyenkönyvet ajánlott annak, aki felolvas neki, miközben ő hajat vág. „Nem is azoknak igazán fontos ez, akik szépen olvasnak, hanem a félénk srácoknak. Nekik akarok segíteni egy kicsit” – mondta a férfi a WFMZ-TV riporterének.

Escueta korábban kosárlabdaedzőként dolgozott, ott találta ki ezt a módszert a gyerekek önbizalmának növelésére. Azt mondja, most jár hozzá olyan gyerek, aki hónapokkal ezelőtt egy mukkot sem szólt, ma viszont három fejezetet is felolvas neki, miközben ő a haját vágja. Escueta módszere és fodrászata az új évben lett igazán népszerű. Azt mondja, most már kiadók és könyvesboltok keresik meg, hogy ajándék könyveket adnának neki, amelyekből felolvashatnának a gyerekek.

(Fox News)