Ha tudni akartad, hogy készülnek a síakrobaták a szaltókra, itt a válasz!

Ha Andri Ragettli nevét megemlítjük, valószínűleg kevesen lesznek azok, akik egyből tudják, kiről van szó. A húszéves svájci fiatalember azonban már komoly eredményeket tudhat a háta mögött: a 2018-as Winter X Games versenyeiről például egy úgynevezett slopestyle bronzéremmel térhetett haza. A slopestyle lényege, hogy síelés közben a versenyzők különféle trükköket mutatnak be ugratók és a pályába beépített korlátok segítségével. De szintén a tavalyi évben a slopestyle-világbajnoki címet is megszerezte. Róla van szó:

Ha ez nem lenne elég, Andri Ragettli nevéhez fűződik a világ első, Quad Cork 1800 nevű gyakorlatának bemutatása is. Ez nagyjából annyit jelent, hogy négyszer pördül meg a hosszanti tengelye körül, miközben öt (!) szaltót is bemutat repülés közben. Ha ezt a leírás alapján nehéz lenne elképzelni, az alábbi videón megtekinthető a mutatvány, de nyomatékosan megkérünk mindenkit, hogy megfelelő képzettség nélkül még csak ne is gondoljon rá, hogy a sportoló után csinálja.

Felmerül a kérdés, hogyan lehet begyakorolni egy ilyen hajmeresztő repülést. Ragettli erre is megadja a választ, bár természetesen az összes kulisszatitkot nem árulja el, mindenesetre érdemes megnézni, hogy milyen gyakorlatokat végez el a síbajnok a tornateremben. A fiatalember azt is elárulta, hogy az alábbi videón látható mozdulatsort nem kevesebb mint 53 alkalommal kellett végigcsinálnia, hogy a talaj érintése nélkül tudjon végigmenni a Rube Goldberg-gépnek is beillő pályán.

Tényleg semmilyen más szó nincsen rá, csak az, hogy lélegzetelállító.