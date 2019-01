Ez Andy Vajna 5 legjobb filmje

Életének 75 évében meghalt Andy Vajna filmproducer, filmipari kománybiztos, aki a hazai és a nemzetközi filmipar egyik meghatározó alakja volt. Kormánybiztosi időszaka alatt a nemzeti filmalap által támogatott magyar filmek több száz nemzetközi díjat nyertek el, köztük az Oscart, a Golden Globe-ot és az Arany Medvét.

Producerként 59 film fűződik Andy Vajna nevéhez, a Rambo-sorozatról és a Terminátorról valószínűleg sokan tudják is, ki volt a producer. Most 5 olyan kevésbé ismert, de kimagasló filmet mutatunk be, amelyeknek szintén Andy Vajna volt a producere.

1. Jákob lajtorjája

Az 1990-ben bemutatott háborúellenes lélektani horrorfilm megjelenése idején nem volt kasszasiker az Öböl-háború miatt, később azonban igazi kultfilmmé vált Adrian Lyne rendezése.

A vietnámi veteránt, Jacob Singert (Tim Robbins) évek óta visszatérő rémálmok gyötrik. Állapota napról napra kétségbeejtőbb, hallucinált démonok jelennek meg előtte, és folyamatosan keverednek a fejében a valóság és a vízió elemei, ő pedig megpróbálja kideríteni az igazságot.

Nemcsak egy szimpla horrorról van szó, hanem egy olyan felkavaró lélektani drámáról, amelyben szép lassan összeállnak egésszé a zavarba ejtő jelenetek, de aztán a vége még egyet csavar az egészen.

2. Angyalszív

Az Alen Parker által rendezett misztikus thriller-horror a film noir stílusjegyeit követi. Harry Angel (Mickey Rourke) magánnyomozó az 50-es évek New Yorkjában kap egy megbízást, hogy keressen meg egy eltűnt énekest.

A rutinmunkának tűnő nyomozás azonban hamar rémálommá válik: aki tud valamint az eltűnt személyről, az rituális gyilkosság áldozatává válik. Mire a nyomozó megfejti a rejtélyt, bejárja a poklot is.

3. Changeling – Az elcserélt gyermek

Ezt az 1980-as filmet kevesen ismerik, pedig Vajna egyik kiváló alkotása egy családját elvesztő zeneszerzőről és egy titokzatos házról. Rendezőnek egy, az Egyesült Államokba emigrált magyart, Medák Pétert kérte fel. Andy Vajnára ugyanis jellemző volt, hogy igyekezett segíteni az amerikai filmiparban dolgozó magyarokat.

4. A miniszter félrelép

A 80-as évek után Andy Vajna ezzel az 1997-es vígjátékkal hozta vissza a közönségfilmeket Magyarországra. A miniszter félrelép máig az egyik legnézettebb magyar mozifilm, nagyjából 700 ezren látták.

Vitt Péter miniszter (Kern András) egy titkos légyottot tervezett az ellenzék titkárnőjével (Dobó Kata), ám amikor végre a lényegre térnének, felbukkan egy hulla. Aztán pedig megjelenik a féltékeny férj is, és semmi sem úgy alakul, ahogy elképzelték.

5. Nixon

Oliver Stone egyik legjobb rendezésének tartják az 1995-ös filmet, amely bemutatja Richard M. Nixon (Anthony Hopkins) életét és személyiségét.

Nixon volt az egyetlen amerikai elnök, aki hivatali idejének lejárta előtt lemondott, miután kirobbant a Watergate-botrány. A nagyszerű színészek révén egy kavargó lázálomban mutatja be a film az amerikai történelem egyik legellentmondásosabb személyiségét, a Fehér Ház misztikumát és a 70-es évek paranoiáját.