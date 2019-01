8 hónapja szökésben van Betsy, a tehén

Ha valaki a téli síszünetet az alaszkai Anchorage környékén tölti, ne lepődjön meg, ha egy rodeós múltra visszatekintő bájos tehén ballag a havas lankákon. Betsy nyolc hónapja szabadult el közvetlenül azután, hogy Frank Kolinski rodeólovas megvásárolta. A szabadlelkű tehén azóta a város közelében található tizenhat négyzetkilométeres területen bóklászik. A szökevény befogását többször megkísérelték a környékbeli cowboyok. A helyi rendőrség drónokat is bevetett az elfogására, sikertelenül.

„Szívesen hazahoznám, de mélyen belül érzem, nem akarja, hogy elfogjuk” – nyilatkozta gazdája.

Betsy akaratán kívül is celebbé vált, a túrázók rendszeresen osztják meg a közösségi oldalakon az elcsatangolt szarvasmarháról készült fotókat.

