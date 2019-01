Ezekre a kérdésekre keresd a választ, mielőtt a gyereked játszós buliba megy

A játszós bulik egyfelől örömöt jelentenek a gyereknek és kis könnyebbséget a szülőknek, hiszen így legalább egy délutánra „szabadnapot kapnak”. Persze ez nem mindig jár együtt a fellélegzéssel, mivel nem biztos, hogy a gyerek kedvenc pajtásának szüleivel jól ki lehet jönni. Arról nem is beszélve, hogy az első ilyen alkalom előtt a szülő nem tudja pontosan, hogy milyen környezetbe kerül a gyereke a játszós buli idejére. A Huffington Post amerikai lap nemrég összeállítást közölt, amelyben gyerekorvosokat kérdeztek, hogy mik azok a gyakori tünetek, panaszok, amelyekkel hasonló események után érkeznek a gyerekekkel a rendelőbe a szülők. Mutatjuk, mire érdemes rákérdezni.

Volt-e valaki beteg a családból?

Ez egyaránt vonatkozik a vendég, illetve a vendéglátó családokra, különösen mostanában, amikor gyakoriak a megfázásos betegségek, illetve amikor egy influenzajárvány is könnyen előfordulhat.

Dr. Danis Copenhaver, a New York-i South Slope Pediatrics szakembere például minden alkalommal körkérdést intéz szülőtársaihoz, mielőtt két és fél éves gyerekét elvinné egy-egy ilyen játszós bulira. Érdemes megkérdezni, hogy volt-e valaki mostanában beteg, különös tekintettel a belázasodásra. Ha a válasz igen, érdemes lehet egy-két héttel eltolni a találka idejét, mert még mindig jobb elmagyarázni a gyereknek, hogy hétvégén inkább más lesz a program, mint helyette egy hétig ápolni.

Hogyan viszonyul a család a digitális kütyükhöz?

Minden családban más a szokás, van, ahol a gyerekek akármennyit nyomkodhatják a szülők okostelefonját, sőt, még az is lehet, hogy van saját táblagépük, amin kedvenc rajzfilmjeiket, videóikat nézhetik, míg máshol szigorúan megszabják, hogy ki mikor, mennyi időt tölthet a digitális tartalmak fogyasztásával. Nem szerencsés viszont, ha az egyik család gyereke az egyik csoportba tartozik, a másik pedig a másikba, ebből ugyanis könnyen adódhat kellemetlenség.

„Fontos megkérdezni, hogy mennyire elfogadott a digitális készülékek használata a vendéglátó családnál” – mondta dr. Reshmi Basu, a kaliforniai Children’s Hospital of Orange County gyerekorvosa. „Az sem mindegy, hogy milyen tartalmakról van szó, még akkor is, ha filmnézés is szerepel a programban. Meg kell kérdezni, milyen filmről van szó, az kinek való, milyen jelenetek szerepelnek benne.”

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy fontos megállapodni abban is, hogy mennyit használhatják a gyerekek a digitális eszközöket, és milyen tartalmakat nézhetnek meg azokon.

Az online biztonság helyzetét is érdemes felderíteni, egy kevésbé tudatos családnál ugyanis elképzelhető, hogy olyan tartalmakkal is találkozhat a gyerek, aminek a szülő nem feltétlenül örülne.

Van-e a vendéglátóknál trambulin?

KAPCSOLÓDÓ Újra kellett tanulnia járni a trambulinon megsérült kisfiúnak

A gyerekek – és játékos lelkű felnőttek – nagy kedvence az ugróasztal, amelyből ma már egészen elérhető áron kerti változatot is lehet vásárolni. Az amerikai gyerekorvosokat tömörítő American Academy of Pediatrics azonban nem ajánlja, hogy efféle eszközt vásároljanak otthonra a szülők. A csoport 2016-os jelentése szerint ugyanis ez jelentősen megnöveli a gyerekek sérülésveszélyét.

„Én személyesen is ideges leszek, ha meglátok egy trambulint” – magyarázta dr. Basu. „Gyerekorvosként gyakran találkozunk olyan sérülésekkel, törött csontokkal, amelyeket a felelőtlen trambulinozás okozott.”

A szakember azt javasolja, hogy a szülők kérdezzenek rá a vendéglátóknál, hogy van-e efféle eszközük, és ha igen, világosan beszéljék meg annak használatával kapcsolatos szabályokat, valamint azt is, hogy lesz-e mindig egy felnőtt, aki figyeljen az ugrándozó gyerekekre.

Van-e a háznál medence?

Persze ez kevésbé aktuális így télvíz idején, de még az is előfordulhat, hogy olyan család hívja meg a gyereket, ahol beltéri úszási lehetőség is van. Az amerikai járványügyi központ, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2012-es statisztikája szerint ugyanis minden öt fulladásos halálesetből egy 14 éves vagy fiatalabb gyereket érint. Vagyis ha van medence a háznál, a szülőknek tudni kell erről, sőt arról is meg kell bizonyosodni, hogy ha pancsolnak a gyerekek, mindig legyen egy felnőtt, aki rajtuk tartja a szemét, még akkor is, ha egyébként mindegyikük tud úszni. Ugyanez érvényes, ha a játszós buli helyszínén vagy ahhoz közel tó, patak vagy egyéb természetes víz található – erre nagyobb az esély, ráadásul télen is komoly veszélyforrást jelent, ha a gyerekek a szülői felügyelet hiánya miatt felmennének a befagyott tó jegére.

Van-e háziállat, és ha igen, mennyire gyerekbarát?

A gyerekek számára is fontos, hogy adott esetben előre felkészüljenek egy házi kedvenc jelenlétére. Vannak gyerekek, akik például nagyon félnek a kutyáktól, és hiába bizonygatja a házigazda, hogy az ő kutyusuk nagyon barátságos, elképzelhető, hogy már a jelenléte is szorongást vált ki a kicsikből. De allergia szempontjából sem elhanyagolható kérdésről van szó, sőt ha a vendégségbe menő gyerek családjában van háziállat, illik megkérdezni, hogy nem allergiás-e valaki a vendéglátók közül az adott típusú állatra, mivel a gyerek a ruháján akaratán kívül is vihet magával egy adag allergént.

Ugyanez vonatkozik az étkezésekre, élelmiszerekre is – kérdezzük meg, hogy milyen ételeket fognak fogyasztani a kicsik, és hívjuk fel a vendéglátó figyelmét saját gyerekünk esetleges érzékenységeire, de ugyanígy kérdezzünk rá, hogy az ő gyerekeik nem allergiásak-e valamire, hogy nehogy véletlenül olyasmit vigyen magával a gyerek, amit a többiek nem fogyaszthatnak.