CES 2019: áramot vezet a fejünkbe a jövő fejhallgatója

Las Vegasban múlt hét pénteken ért véget a Consumer Electronics Show, vagyis a CES 2019, amelyen az IT-, és a digitális világ színe-java felvonult, hogy bemutassák legújabb fejlesztéseiket az érdeklődőknek. Korábban mi is írtunk már a Hyundai lépegető autójáról, vagy az LG összehajtható tévéjéről is – testvérlapunk, a 24.hu pedig saját tudósítót küldött a CES-re – most azonban a sporteszközök következnek.

Az okostelefonok elterjedésével óriási karriert futnak be éppen az úgynevezett fitnesz-karkötők (vagy health trackerek), illetve az okosórák, amelyek most is szép számban képviseltették magukat a különféle standokon. Kezdjük is ezekkel.

Testhő hajtja az okosórát

A tudatos sportolók egyik nagy bosszúsága, amikor épp a rekordgyanús szigetkör felénél merül le az okosórájuk, így oda a szép eredmény. Erre kínál megoldást a Matrix Powerwatch 2 elnevezésű szerkezet, amely akkumulátorát testünk hőjével, illetve a környezet fényével képes feltölteni. Emellett a szokásosnak mondható funkciókészlet található rajta, van benne beépített GPS, szívritmus-figyelő, kalóriaszámláló és természetesen kompatibilis az Apple HealthKit-jével és a Google Fit rendszerével is. Az ára a manapság kapható komolyabb okosórák szintjén van, 395 dollárt, vagyis valamivel több mint 111 ezer forintot kell fizetni érte, kivéve azoknak, akik az Indiegogo közösségi adománygyűjtő oldalon támogatták a projektet, ők már 249 dollrárért (picivel több mint 70 ezer forint) vihetik.

Kardiológia a csuklónkon

Különleges okosórát fejlesztett a Withings is a CES-re, amely egészen egyedülálló a piacon: a Withings Move ECG nevű órának ugyanis nincs érintőkiépernyője, egy sima analóg óralapot látunk – igaz, abból egy csinos dizájnú darabot – ha ránézünk. Cserébe viszont teljes EKG-vizsgálatot tudunk végezni a segítségével, az eredményeket pedig okostelefonunk képernyőjén, az erre szolgáló alkalmazásban tekinthetjük meg. Sőt, az óra még arra is figyelmeztet, ha valami rendellenességet érzékel, tehát, ha úgy véli, érdemes lenne felkeresni a szakorvosunkat.

Emellett hozza a sportóráktól elvárható „kötelezőt”: lépésszámláló, sebességmérő, sőt még kifejezetten az úszáshoz kifejlesztett teljesítmény-érzékelő is került bele. Elsősorban azoknak ajánlott, akik nem kedvelik a túlzottan „teki” kinézetű okosórákat. Egyelőre nem közölték, hogy a szerkezet mennyibe fog kerülni, de akit érdekel, a Withings weboldalán feliratkozhat a cég hírlevelére.

Intelligens kettlebell beépített edzővel

A Jaxjox KettleBellConnect nevű eszköze önmagában is érdekes, illetve jól mutatja, hogy a fizetős szolgáltatások hogyan vetik meg a lábukat a jellemzően hirdetésekkel operáló digitális világban. A sporteszköz egyik különlegessége, hogy állítható a tömege – 5,5 és 19 kiló között – így nem kell egy egész készlet porfogóként is működő vasat kerülgetni otthon vagy az edzőteremben.

Emellett azonban szenzorokat is építettek a kettlebell belsejébe, aminek köszönhetően edzés közben képes figyelni, hogy megfelelően végezzük a gyakorlatokat, de arra is tud figyelmeztetni, hogy az egyes gyakorlatokat meddig csináljuk és mikor váltsunk a következőre. Az ára egyelőre elég borsos, 349 dollárt, vagyis szűk százezer forintot kérnek érte, azonban a technológia fejlődésével várhatóan ez csökkenni fog a közeli jövőben. A Jaxjox egyébként előfizetéses formában is kínálja a különleges kettlebellt: havi 30 dollárért már hozzájuthatunk a szerkezethez, amely mellé élő edzések is járnak az interneten keresztül.

Árammal turbózza az agyunkat a fura fejhallgató

Akár modern kínzóeszköznek is nézhetnénk a Halo Sport 2 elnevezésű fejhallgatót, amely nem az a kimondott fitnesz-eszköz, mégis hozzájárulhat, hogy javuljon a teljesítményünk. A zajszűrővel is felszerelt füles különlegessége ugyanis, hogy a felső pánton elhelyezett tüskéken keresztül kis mértékű elektromosságot vezet az agyba, a fejlesztők szerint pedig ez serkenti agyunk természetes plaszticitását, ami azzal jár, hogy az úgynevezett motoros idegrendszerünk – amelynek többek között a mozgás képességét köszönhetjük – gyorsabban fejlődik, így könnyebben sajátíthatunk el új mozgásformákat. A cég elővételben 299 dollárért, azaz bő 84 ezer forintért kínálja a futurisztikus fejhallgatót, az első szállításokat 2019 áprilisára ígérik.

Okosbokszzsákot fogunk ütni otthon

Napjainkban, amikor már egy tisztességes fogkefét sem adnak el internet-csatlakozás nélkül, igazán nem csoda, hogy már bokszolni is csak úgy lehet, hogy ütéseinket szenzorokkal és szoftverekkel elemeztetjük. A Fight Camp intelligens bokszzsákja ugyanis figyeli, hogy milyen gyorsan és milyen erővel ütjük meg, így könnyen fejleszthetjük a technikánkat.

A teljes csomagért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, a bokszzsákból, kesztyűből, padlóra helyezhető csúszásgátló matracból és kézvédőkből álló pakkért ugyanis 995 dollárt, azaz több mint 280 ezer forintot kérnek, akinek azonban már mindene megvan, külön megvásárolhatja a szenzorokat is, amelyek egy hagyományos bokszkesztyűbe is beépíthetőek. Ezért „csak” 399 dollárt, vagyis bő 112 ezer forintot kérnek. A Fight Camp a Jaxjoxhoz hasonlóan szintén kínál online edzéseket is, havi 39 dollárért.

Találj edzőtermet külföldön is!

Sportos utazók számára hiánypótló lehet a Flexit nevű alkalmazás, amelyen keresztül szinte bárhol megkereshetjük azokat az edzőtermeket, ahol a számunkra megfelelő mozgásformák segítségével izmosodhatunk, fogyhatunk. A Flexit rendszerével ráadásul akár a telefonunkon keresztül fizethetünk is a szolgáltatásért, így nem kell tagságit váltani néhány alkalomért.

Síelni is csak okosan!

A téli sportok kedvelői számára már fejlesztettek mindenféle alkalmazást, amivel mérhetik a sebességüket, azonban a tudatos síelőknek eddig nem volt igazán pontos eszköze a technikájuk elemzésére. Ezen segít az Atomic Hawx Ultra Connected intelligens sícipője, amely beépített szenzoraival képes mérni a különféle gyorsulási erőhatásokat, a kanyarok ívét, a sebességet, sőt, egyensúlyunkat és az általunk kifejtett erőt is rögzíti és elemzi, egy átsíelt nap végén pedig tanácsokkal lát el, hogyan lehetünk a lejtők királyai. Sajnos egyelőre még nem kapható, így valószínűleg csak a következő síszezonban lehet kipróbálni.