Aranysakál-invázió van Európában

Aranysakál-invázió figyelhető meg Európa-szerte, így Magyarországon is – írja a 444.hu.

A hírportál azt írja, az elmúlt négy évben több mint duplájára nőtt a kilőtt sakálok száma, egyedszámuk mégis dinamikusan gyarapszik. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai szerint a tavalyi szezonban összesen 5831 aranysakált lőttek ki. Összevetésképp az 1997-es évben mindössze 11-et.

A magyar adatok egyeznek a környező országokban tapasztaltakkal. A New York Times cikke szerint akár 117 ezer aranysakál is élhet ma Európában. Az állat elszaporodásához a farkasállomány csökkenése is hozzájárult, de a globális felmelegedés is: az aranysakál terjedését korábban ugyanis az korlátozta, hogy a faj nem él meg el olyan területeken, ahol száznál több napon át van hó, most viszont már Olaszország, Ausztria és Németország hegyvidékein is megfigyelhetők egyedei.

Az állatok elszaporodása egyelőre csak kisebb gondokat okoz, főleg az állattenyésztőknek, hosszútávon azonban komoly kihívást jelenthetnek az európai mezőgazdaságnak és vadgazdálkodásnak is.