Világhírű lett Marci, a péceli tó jegéről kimentett kutya

Január 2-án egy zsemleszínű labrador rekedt a befagyott péceli Csunya-tó közepén. Mint arról beszámoltunk, a jég nagyon vékony volt, ezért a budapesti tűzoltók segítségét kérték.

Marci kutyust végül egy speciális, felfújható mentősziget segítségével vitték partra a katasztrófavédelem búvárai. Az ijedtségen kívül a kutyának nem esett baja.

A rendhagyó akcióra felfigyelt az időjárással foglalkozó amerikai The Weather Channel tévécsatorna is, és rövid videóban mutatták be Marci megmentését. A videót itt tudod megnézni, alább pedig a katasztrófavédelem felvétele látható:

A csatorna szívmelengetőnek nevezte a magyar mentőakciót.

(Nyitókép: Képernyőkép/The Weather Channel)