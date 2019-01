Megvannak a Super Bowl félidei showjának sztárjai

Február 3-án rendezik az amerikai futball elsőszámú ligájának, az amerikai NFL-nek a döntőjét: az 53. Super Bowl-t, amelyet csak az USA területén több mint százmillió ember szokott követni, de a globális nézetttség ennek sokszorosát is elérheti. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy a Super Bowl a világ egyik legnézettebb eseménye, amelyet férfiak és nők egyaránt nagyon várnak.

A félidőben fellépni óriási megtiszteltetés, korábban olyan sztárok léphettek színpadra, mint Beyoncé, Katy Perry, Madonna, Lenny Karvitz vagy épp a Red Hot Chili Peppers.

Ezúttal a kaliforniai Maroon 5-ra esett a szervezők választása, azonban, mivel a nagydöntőnek idén az egyik amerikai rap-központnak tartott Atlanta ad otthont, nem lett volna teljes azt élmény, ha legalább egy „helyi erőt” ne kértek volna fel, hogy tiszteletét tegye a színpadon. Így az Adam Levine frontember nevével fémjelzett együttes mellett az Outkast egyik fele, az atlantai Big Boi vendégművészként lép majd fel, őt pedig a CNN értesülései szerint a fiatal rap-szenzáció, Travis Scott követi.

Big Boi-ról talán elég annyit mondani, hogy az NFL szerint, ha a „rapnek valaha lesz Mount Rushmore-ja, Big Boi-nak, Atlanta elsőszámú szókovácsának mindenképpen ott lesz a helye”.

A helyszín bejelentését követően – még tavaly februárban – a 11 Grammy-díjjal kitüntetett Bruno Mars Twitter-oldalán azt írta, ez az NFL nagy lehetősége, hogy Atlanta hip-hop művészeit ünnepeljék. Mars egyébként maga is fellépett már félidei show-ban.

. @NFL you have the opportunity to celebrate incredible Hip Hop Artist from Atlanta Next year.