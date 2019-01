A dark web valóban az internet sötét bugyra?

KAPCSOLÓDÓ Ennyibe kerül bérgyilkost fogadni az interneten

Ha meghallom azt a kifejezést, hogy dark web, akaratlanul egy kapucnis, sötét alakot látok a szemem előtt, aki egy sötét pincében űzi mocskos játékait egy számítógép előtt. Ezzel nem lehetek egyedül, mert a Google pont ilyen képeket ad ki, ha beírom a keresőbe a fenti szókapcsolatot. A szóról egyből a gyilokpornó, a pedofília, hackerek és rituális kínzások videói jutnak eszünkbe, de vajon mennyi ebből a valóság, és mennyi a városi legenda?

Először is vizsgáljuk meg az internet felépítését, mely három nagy részből áll.

Az úgynevezett surface web – azaz felszíni web vagy látható (indexelt) web – az a réteg, amit az internetes keresők (Google, Bing, Yahoo) „látnak”, és amelyek az teljes world wide web mindössze négy százalékát teszi ki. Ugye, milyen kevés? Olyan oldalak találhatóak itt, mint az NLCafé, a 24.hu vagy épp a YouTube, a Wikipedia és így tovább

Ez „alatt” található a deep web – mély web vagy láthatatlan web –, amit a keresőoldalak nem látnak. Ez a digitális univerzum jelszavakkal védett része – például a Gmail-fiókunk –, ami az egész 96 százalékát fedi le. Itt olyan információk vannak, mint pl. tudományos, pénzügyi, kutatási, orvosi stb. adatok, illetve minden jelszóval védett tevékenységünk, mint az e-mailek, csetek, fórumok vagy minden iCloud tartalma.

Az internet sötét oldala

A deep web oldalai közé tartozik az úgynevezett dark web , azaz a sötét web, ha úgy tetszik, az internet legsötétebb bugyra. Pontos méretéről éppen a titkossága miatt nincs hitelesnek tekinthető információ, annyi biztos, hogy ha a dark weben szeretnénk nézelődni, szükségünk lesz a Tor nevű böngésző letöltésére. A dark web projektet az Amerikai Haditengerészet hívta életre, ám a fejlesztés végül a digitális adatvédelemért, szólásszabadságért és innovációiért harcoló Electronic Frontier Foundation (EFF) bábáskodásával jöhetett létre. A Tor böngésző lényege, hogy segítségével nyom nélkül barangolhatunk az internet rejtett zugaiban – ez volna legalábbis a lényege, noha meg nem erősített pletykák szerint több kormányzat is próbálkozott már a fejlesztőknél, hogy elkérjék a rendszer hátsó kapujának kulcsait. De ez messzire vezet.

Maradjunk tehát a titokzatos dark web közelében, és beszéljünk arról, mi is található tulajdonképpen ott. A média szenzációhajhászása miatt sokan azt hiszik, kizárólag csupa borzalom és rettenet, de ezt többnyire hatásvadász rémhíreknek köszönhetjük.

Erre tökéletes példa az a 2017-es történet, amelynek főszereplője Chloe Ayling: a húszéves angol modellt elrabolták, és állítólag a dark weben akarták elárverezni, ahol gazdag férfiak licitáltak volna rá, mint a Motel című horrorban. A média imádta a sztorit, de kiderült, hogy a lányt egy megszállott rajongója rabolta el, aki elhitette vele, hogy egy terrorista csoport áll az egész mögött. A férfi önmagát a lány előtt hős megmentőként állította be, majd elengedte. Az emberrablót 16 év börtönre ítélték, a modell pedig könyvet írt megpróbáltatásairól.

Sajnos nem minden kamu

A dark webbel kapcsolatos mendemondák egy része viszont – szomorú, de – igaz. A világ talán legismertebb pedofil felvételeit Kenneth Freeman, egy valódi szörnyeteg készítette, aki videóra vette, ahogy saját lányát, Kylie-t molesztálta. A lány 15 évesen merte elmondani, apja miket tett vele, és évek teltek el, míg a férfit végül elfogták Hongkongban. Freemant ötven év börtönbüntetésre ítélték, de a felvételek sajnos a mai napig fellelhetők a dark weben.

Ennek ellenére ne gondoljuk, hogy az internetnek ezt a bizarr szegletét csak pedofilok, pszichopaták és bűnözők használják. Sok ember azért itt netezik, mert törölték közösségi médiás regisztrációját vagy blogját. A világ több országában pedig cenzúrázott az internet, ott az emberek bajba kerülhetnek politikai és egyéb nézeteik miatt, itt viszont névtelenül fórumozhatnak. Aki anonimitásra vágyik, a Tor által megkapja, hiszen a titkosításnak köszönhetően a dark weben folytatott tevékenység nem visszakövethető.

A digitális Selyemút

Ha a fórumok témáit nézzük, elég nagy a szórás. Teljesen lazán lehet csevegni olyan dolgokról, mint hogy pl. hogyan kell belevágni lányok futtatásába, és mi a teendő, ha a kuncsaft nem fizet. Vannak, akik éppen zavargást szerveznek, míg mások olyan ártatlan kérdésekre keresik a választ, hogy hogyan érhetik el, hogy tiszteljék őket, vagy – ez a kedvencem – hogyan lehet kiszeretni valakiből. Ugye mondtam, hogy nem csak elvetemültek vannak itt? Ha érdeklődünk az okkultizmus, különböző rituálék vagy varázsitalok iránt, ezekkel foglalkozó topicokat is találunk.

Miket vásárolhatunk a dark weben? A legnépszerűbb árucikk egyértelműen a kábítószer. A leghíresebb „drog webshop” a Silk Road (Selyemút) volt, amelynek üzemeltetetőjét, Ross Ulbrichtot az FBI elkapta, és jelenleg kétszeres életfogytiglani börtönbüntetését tölti. Elvileg itt sokkal jobb minőségű drogot lehetett kapni, mint az utcán, mert nem ment át annyi kézen. Tablettákat és gyógyszereket is vehetünk, ahogy gyémántot és aranyat is. Természetesen az engedélyköteles fegyverek nagy választéka is megtalálható volt a Silk Roadon, ahogy útlevelek, vízumok, jogsik és diplomák is voltak fent minden mennyiségben (és bizonyára vannak is, legfeljebb az erre szolgáló fórumot ma már máshogy hívják).

Megbundázott focimeccsek eredményeit is meg tudjuk venni előre, utána csak annyi a dolgunk, hogy fogadjunk, és bezsebeljük a pénzt. Azt nem tudom, van-e pénzvisszafizetési garancia, ha mégsem jön be a tipp. Valaki személyes információkat ad el pénzért, míg mások olyan bankkártyát árulnak 150 dollárért, amelyen – a hirdetés szerint – 2200 dollárnyi összeg van. Gondolom, nem is kell mondanom, hogy a fizetést nem bankkártyával intézzük, hanem bitcoinnal, a lenyomozhatatlan virtuális valutával.

Ha valamilyen szervre van szükségünk, itt azt is találunk (megadva, hogy milyen nemzetiségű, hány éves stb. a donor), ahogy bérgyilkost is. A hirdetések nagy része lehúzásnak tűnik, én nem mernék a dark weben vásárolni, mert ha átvernek, nincs fogyasztóvédelem, ahova fordulhatunk. Senki nem fog a rendőrségre menni azzal, hogy nem likvidálták az asszonyt, vagy nem kapta meg a megrendelt Uzit, kokaint vagy vesét.

Pár éve egy svájci művészcsoport „random vásárlórobotja” viszont sikeresen rendelt egy magyar útlevelet és ecstasytablettákat a dark webről. A robot heti 100 dollárnyi bitcoint kapott, és programja szerint véletlenszerűen vásárolgatott a digitális világ feketepiacáról, az Agoráról. Miután szerzeményeit – melyek közt szerepelt továbbá egy rejtett kamerával felszerelt baseballsapka, cigaretta, hamis márkás farmer és cipő is – kiállították egy galériában, a hatóságok mindent elkoboztak, a robotot pedig „letartóztatták”. Miután a rendőrség meggyőződött arról, hogy a művészek sem elfogyasztani, sem árusítani nem szándékozták az ecstasyt, mindent visszaszolgáltattak, egyedül a kábítószert semmisítették meg.

Természetesen undorító képeket is találhatunk itt állatkínzásról és egyéb felkavaró dolgokról, de igazából ilyenek sajnos a surface weben is fellelhetőek. Az kétségtelen, hogy a dark web az ipari kémkedés és egyéb titkos információval való közérdekű visszaélés (úgynevezett whistleblowing) melegágya, viszont van dark web rádió is, amin zenét is hallgathatunk.

Ismeretlen csomagot tessék!

Mostanában az a trend a vloggerek körében, hogy a dark webről rendelt zsákbamacska csomagok kibontását veszik fel. Több ilyen videót láthatunk YouTube-on, és egészen változatos dolgokat tartalmaznak a dobozok, mint pl. véres hajjal borított csavarhúzó, sátánista szimbólumokkal telerajzolt mesekönyv, hangfelvétel, amin egy nő baljósan kántál valami ismeretlen nyelven, vagy fényképek, amiken az emberek arca ki van satírozva.

Az egyik videón például egy férfi vlogger olyan csomagot bont ki, amiben injekciós tűk, furcsa folyadékokkal teli fiolák, kémcsövek vannak, és azzal zárja a videót, hogy most rohan a kórházba, mert egy fecskendő megszúrta. Egy másik videóban egy CD-t talál egy másik srác, amin egy női sikoly hallatszik, majd egy sátánista rituáléhoz készülődő csuklyás alakot látunk. Ezután a vlogger egy öltönyös férfit videóz a háza előtt, és azt suttogja, hogy biztos rendőr, aki be akarja vinni, mert a dark webről rendelt csomagot. A következő vlogjában elmeséli, hogy bevitték, kihallgatták, és lefoglalták a felvételt. Azt hiszem, teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy ezek a videók mind megrendezett átverések, és csak a legnaivabb nézők dőlnek be nekik.

Az egyik legnagyobb tévhit a dark webbel kapcsolatban viszont talán a mai napig az, hogy pénzért élőben lehet nézni, ahogy embereket kínoznak. A Tor böngésző – a folyamatos titkosítás miatt – rendkívül lassú, kb. olyan, mint a régi betárcsázós net, így elképzelhetetlen, hogy élő videóadás menjen rajta. Találjunk némi megnyugvást abban, hogy legalább ez az egy szörnyűség a képzelet szülötte.