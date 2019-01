Bizarr vagy cuki? Itt a mamusz, ami pont úgy néz ki, mint a kutyád!

A Cuddle Clones nevű vállalkozás eddig sem ment a szomszédba a bizarr ötletekért: a cégnél megrendelésre gyártanak olyan plüssállatokat, amik pontosan úgy néznek ki, mint a megrendelő házi kedvencei. Legújabb dobásuk még ennél is furább, most már ugyanis mamuszt is lehet rendelni tőlük a kutyánk vagy a cicánk mintájára.

Az elkészült plüssállat, illetve mamusz a megszólalásig hasonlít a kedvencünkre, teljesen élethű. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy elküldjük az állat pofijáról, szőréről, mindkét profiljáról, hátáról, mellkasáról és farkáról készült fotókat, a szemszínét pedig magunk választhatjuk ki. A cég ezután elkészíti a kutyánk vagy a cicánk pontos hasonmását.

A mamuszra eddig 14 értékelés érkezett, és 5-ből átlagosan 4.93-ra pontozták. Csak szerintünk van bennük valami hátborzongató?!

apartment therapy