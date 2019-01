Lady Gaga és Glenn Close megosztva lett a legjobb színésznő

A január 6-i Golden Globe-díjátadóról félig üres kézzel kellett távoznia Lady Gagának, miután a Csillag születik című filmért jelölték a legjobb színésznőnek járó elismerésre. Ezt végül Glenn Close zsebelte be a The Wife című filmben nyújtott alakításáért, Gagának ezért be kellett érnie a legjobb betétdalnak járó díjjal.

A sors azonban részben igazságot szolgáltatott, egyben azt is jól mutatja, hogy milyen nehéz dolga lehetett a 2019-es Golden Globe zsűrijének. Az idei Critics’ Choice Awardson ugyanis a legjobb színésznő kategóriájában rendhagyó módon megosztott győztest hirdettek. Bizony, Glenn Close és Lady Gaga közösen emelhette magasba a trófeát.

Az elismerést a Broadcast Film Critrics Assciation (BFCA) ítéli oda 1996 óta. Eleinte kizárólag filmeket díjaztak, 2010 óta azonban már külön kategóriában jutalmazzák a mozis és külön kategóriában a tévés produkciókat.

A mostani filmes díjátadón a legjobb film díját a hetvenes években játszódó mexikói dráma, a Roma vihette haza, amely mellé oda lehet majd tenni a legjobb rendezőnek járó díjat is, amelyet a filmet jegyző Alfonso Cuarónnak ítélt a szakmai zsűri. A Roma emellett a legjobb külföldi film díját is elvitte.

A legjobb színésznek Christian Bale-t választották, az USA volt alelnöke, Dick Cheney megformálásáért a Vice című filmben, amelynek rendezője Adam McKay is versengett a díjért, amelyet végül Cuarón vihetett haza.

A legjobb mellékszereplő színésznőnek járó díj Regina Kingé lett Barry Jenkins If Beale Street Could Talk című drámájáért. A legjobb férfi mellékszereplő díjazottja pedig Mahershala Ali lett a Green Book című filmben nyújtott alakításáért. Barry Jenkins egyébként a legjobb forgatókönyvért is hazavihette a kritikusok díját.

A Critics’ Choice-on díjat kap a legjobb szereplői stáb is (best ensemble cast), ezt idén az Olivia Colman, Rachel Weisz és Emma Stone nevével fémjlezett The Favourite-nek ítélte a zsűri. Colman egyébként ugyanezért hazavihette a legjobb vígjátékszereplőnek járó díjat is. Érdekesség, hogy Christian Bale-t ebben a kategóriában is díjazták a Vice-ért.

A tévés díjak közül a legjobb vígjátéksorozatnak járó elismerést a The Marvelous Mrs. Maisel vitte el, amelynek főszereplője, Rachel Brosnahan a vígjátéksorozatban játszó legjobb színésznő díját kapta meg. A férfiak kategóriájában ez a díj Bill Haderé lett a Barry című sorozatban nyújtott alakításáért. A mellékszereplők díjának férfi nyertese is ebből a stábból került ki, Henry Winklernek ítélték a kritikusok díját. A női mellékszereplők közül pedig Alex Borstein nyert, szintén a The Marvelous Mrs. Maiselért. A legjobb drámai sorozatot a hatodik évadát taposó The Americans nyerte, amelynek főszereplője, Matthew Rhys a kategória férfi színészeinek járó díját is megkapta. A női sorozat-mellékszereplők közül pedig Sandra Oh-t díjazta a zsűri a Killing Eve-ért. A drámai mellékszereplők közül a férfiak díját Noah Emmerich vitte a The Americansért, a nőkét pedig Thandie Newton a Westworldért.

A díjátadószezon folytatódik, elvégre közeleg a legnagyobb durranás, a február 25-i 91. Oscar-gála.