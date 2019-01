8 éves lett Mark Zuckerberg kutyája – így köszöntötte

A héten ünnepelte 8. születésnapját Mark Zuckerbergék világhírű pulija, Beast. A jeles alkalomból a Facebook első embere billentyűzetet ragadott, és egy cuki fotót posztolt a hófehér kutyusról, amihez még egy rövidke kísérőszöveget is kanyarított: “Boldog szülinapot Beast, te csodálatos, őrült kutya!”

A bejegyzést rövid idő alatt több mint 100 ezren lájkolták, és több ezren hozzá is szóltak. Még egy kis játék is indult a kép alatt, amiben a hozzászólók a saját kutyájukat is megmutatták. Beast egyébként elképesztően népszerű a Facebookon: oldalát több mint 2,5 millióan követik, annak ellnére, hogy a legfrissebb posztja 2016-os.