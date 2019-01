Nissan Qashqai: kicsi a motor, de erős

A Nissan Qashqai az okos tervezés eredménye. A japán gyártó „közepes” városi terepjárója (a továbbiakban a tömörség kedvéért SUV) ugyanis üdítő változatosságot jelent az egyenforma böszme járművek világában, amelyek tulajdonosai viszonylag ritkán indulnak terepversenyeken, a tükörsima aszfalton pedig ez sok esetben nem is indokolt. Tény, hogy a komolyabb felfüggesztéssel és lengéscsillapítókkal szerelt járgányok jól beválnak a kevésbé jó állapotú magyar utakon is, nem véletlen, hogy sokan választják ezt a kategóriát.

Igen ám, de a SUV-kban rendszerint féktelen étvágyú benzinnyelő szörnyek lapulnak motor helyett, elvégre a nagy tömeget meg is kell mozdítani valahogy. Na ezzel a sztereotípiával veszi fel a harcot az új Qashqai, egészen pontosan a Nissan Qashqai 1,3 DIG-T modellje.

Mit mondtál, mekkora a motorja?

Benzinvérű olvasóink bizonyára kiszúrták, hogy az autót egy 1,3 literes motorral szerelték fel. A tesztidőszak alatt akárhány ismerősöm kérdezett rá erre, kivétel nélkül mindenkinek a padlón csattant az álla, amikor elárultam, hogy a szép gesztenyebarna SUV-t egy kevesebb mint másfél literes erőforrás hajtja. „A fűnyírómban nagyobb motor van” – mondta egyikük, és tény, hogy ha valaki nem követi rendszeresen az autóipar fejleményeit, elcsodálkozhat, hiszen ekkora motorokat tíz-tizenöt évvel ezelőtt legfeljebb az alsó kategóriás városi kisautókban lehetett találni.

Azóta azonban sok víz lefolyt a Dunán, a technológia pedig szépen csendben fejlődött, ezért ma már egy ekkora erőforrásból is simán ki lehet facsarni 140 lóerőt (ennyit tudott a tesztautónk, de létezik belőle 160 lovas verzió is). A facsarás pedig talán nem a legjobb szó, mert ahhoz némi erőlködés képzete is társul. A Nissan Qashqai viszont szemernyit sem erőlködik, sőt meglepő nyomatékkal tud kilőni, ha picit mélyebbre engedjük a gázpedált. A hivatalos gyorsulási adatai szerint 10,9 másodperc alatt éri el nulláról a 100 kilométeres óránkénti sebességet, ami kisebb személyautóknak is becsületére válna. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a szintén gyári adat szerint városi használatban beéri száz kilométereként bő 6,5 liter benzinnel, az már szinte a sci-fi határát súrolja.

Gyorsan hozzáteszem, hogy a személyes tapasztalat ennél nagyjából egy literrel többet mutatott, ám legyen! Főleg azután, hogy a körülményekhez képest tényleg mindenféle útviszonyok között teszteltük a Qashqait, a nagyvárosi utcáktól az autópályán át egészen Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye kanyargós hegyi útjaiig, de még akkor sem esett kétségbe, amikor egy komolyabb földúton csapattunk fel a szőlőhegy tetejére. Egyszóval, ne tévesszen meg senkit az 1,3-as szám, inkább a 140 lóerőre tessék koncentrálni.

Belül tágas, kívül pont jó

A Qashqai tervezői valószínűleg eladták a lelküket valami okkult hatalomnak, amikor megtervezték az autót, ilyen jó arányokkal ugyanis ritkán találkozik az ember. Belül tágas, kényelmes belső tér fogad, öt utasnak is kényelmes, még akkor is, ha a sofőr magasabb termetű, mert hátrébb tolt vezetőülés esetén is marad elég lábhely a hátul ülőknek. A kezelőszervek, kapcsolók és gombok letisztult és áttekinthető műszerfalat és középkonzolt képeznek, sehol egy túlgondolt újdonság vagy valami teljesen felesleges megoldás, minden szép, egyszerű és érthető.

A kormány kialakítása elsőrangú, és az ergonómiai kiképzésének köszönhetően intuitív módon áll rá a kezünk a „3 óra – 9 óra” kormányfogásra, ami vezetéstechnikai szempontból az egyetlen biztonságosnak nevezhető megoldás, szemben a korábban oktatott „10 óra – 10 perccel”. A kormánykerékről vezérelhetjük a remekül szóló hangrendszert, illetve a műszerfalon látható információs ablak tartalmát is itt váltogathatjuk, jobb oldalon pedig a tempomat, a sebességlimitáló automatika és a telefon kezelőszervei kaptak helyet. Minden mást az érintőképernyős középkonzolról érünk el, itt egy külön piros pontot beírtunk a Nissan mérnökeinek, hogy a legfontosabb gombokat azért fizikai formában is megjelenítették, így nem kell levenni a szemünket az útról, ha például a hangrendszert szeretnénk életre kelteni.

A kétzónás digitális klíma külön blokkot kapott, egyedül az ülésfűtés gombjai kerültek a kézifék környékére. A fűthető ülésekért egyébként rendkívül hálásak voltunk az év eleji kemény hidegekben, a teljesítményére nem lehet panasz, viszonylag hamar ki is kellett kapcsolni, akkora lelkesedéssel teljesíti a feladatát.

Az új Qashqaiban már természetes a gombos indítás, az autóhoz nincs is hagyományos értelemben vett kulcs, csupán egy szép formájú távirányító, amelyről az ajtókat, illetve a csomagtartót nyithatjuk.

Ami a külsejét illeti, szinte észrevétlenül igazítottak egy picit az elején, hogy korszerűbb, modernebb formavilága legyen, de hátulról majdnem változatlan az elődjéhez képest. Szép a helyzetjelző fények íve, amellyel együtt elölről tekintélyt parancsoló, de nem fenyegető ábrázatot kapott a Qashqai, amely elől azért még így is rendkívül előzékenyen távoztak az autós kollégák, ha utolértük őket az autópálya belső sávjában közlekedve. Szemet gyönyörködtető az ötküllős könnyűfém felni is, ám a nagy egybefüggő fémfelület hajlamos a karcolódásra, bele sem szeretnénk gondolni, milyen eredménnyel járna akár egy könnyedebb padkázás is.

Az autó 1806 milliméter széles és 4394 milliméter hosszú, az 1590 milliméteres magasság nem változott. Ezzel a Qashqai még pont benne marad abban a kategóriában, hogy nem kell idegeskedve keresgélni a parkolóhelyeket, egy „szabvány” személyautó helyére simán be tudunk parkolni. Ebben óriási segítséget jelent a 360 fokos kamerarendszer, amelynek segítségével szinte videojátékká válik a művelet. Ha azonban ettől is ódzkodunk, az új Qashqaiba már automata parkolóasszisztens is került, így tényleg csak annyi a dolgunk a rendszer aktiválását követően, hogy kövessük a kijelzőn látható utasításokat. A kormányhoz egyáltalán nem kell nyúlnunk, csak a gázt, a féket és a váltót kell kezelnünk, a manőverezést sebészi pontossággal elvégzi helyettünk az automatika. Eleinte kell hozzá egy kis bizalom, de megtapasztalhattuk, hogy a kocsi nem rohan neki a mögöttünk állónak, ehelyett úgy passzintja be az autót az épp megfelelő méretű helyre, hogy kicsit elszégyelljük magunkat a legutóbbi csálébb parkolásunkért.

Mindezért bő hétmillió forintot kell kifizetni: a Nissan Qashqai alapára ugyanis 7.035.000 forint, persze ezt nem nehéz gyarapítani még néhány százezerrel, ha magasabb felszereltségi csomagot, illetve néhány extrát szeretnénk bele, de a saját kategóriájában, a fenti tapasztalatokkal a hátunk mögött azt kell hogy mondjuk, remek választás.