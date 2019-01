Jövő héten távozik a brutális hideg

Szombaton erősen felhős, vagy borult lesz az ég, csupán átmeneti szakadozások lehetnek. Egyre inkább csak a keleti vidékeken várható szórványosan havazás, másutt havas eső, eső jellemzi az időjárást. A nyugati szél nagy területen lesz élénk, elsősorban az Észak-Dunántúlon időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -3 és +6 fok között várható, az alacsonyabb értékekre északkeleten számíthatunk. Késő estére -4, +2 fok közé csökken a hőmérséklet – írja a kiderul.hu.

Vasárnap általában erősen felhős lesz az ég, de átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Hajnalban még több helyen, napközben inkább már csak elszórtan lehet csapadék. Többnyire eső, havas eső, északkeleten, keleten havas eső, hó. (Hajnalban nyugaton és délen néhol ónos eső is lehet.) A nyugati, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.

Hétfőn kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet, és napközben már felhőátvonulások várhatók. Reggelig többfelé számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra (északkelet felé növekszik a hó, havas eső esélye, másutt jellemzően eső valószínű), napközben már csak helyenként lehet zápor, hózápor. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, nagy területen viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Kedden felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan zápor, hózápor előfordulhat. A gyakran erős északnyugati szelet nagy területen viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul, délnyugaton valószínű az enyhébb idő.

Szerdán többnyire napos idő várható csapadék nélkül, de északkeleten több lesz a felhő, és ott néhol havas eső, havazás is lehet. A nyugatira, délnyugatira forduló szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -6 fok között alakul, de a még havas, derült helyeken jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.