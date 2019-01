Múzeumi kacsák árasztották el az internetet

KAPCSOLÓDÓ Megőrültek a biológusok és cukiságcunamit zúdítottak az internetre

Egészen csodálatos dolgok tudnak történni az interneten, amikor különféle szakterületek képviselői egymásra találnak. Talán olvasóink is emlékeznek még, amikor pár éve néhány lelkes biológus cukiságcunamit zúdított a Twitter közösségi oldalra. Voltaképpen egyfajta barátságos versengés alakult ki, hogy melyikük szakterületén előforduló állatok a legaranyosabbak. A végeredménnyel mindenki csak jól járt, hiszen rengeteg cuki fotót lehetett nézegetni, mindenféle érdekes élőlényről.

Múzeumok és kacsák

Elsőre akár elborult skandináv művészfilm címe is lehetne a fenti közcím, pedig valójában csak arról van szó, hogy a Nagy-Britannia vidéki életét bemutató The Museum of English Rural Life (The MERL) Twitter-oldalának kezelői múlt héten üzenetet küldtek a British Museum Twitterére, amiben ennyi állt:

Hé, British Musem, hadd lássuk a legjobb kacsátokat!

hey @britishmuseum give us your best duck — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) January 4, 2019

A felkérés pedig értő fülekre talált, a British Museum közösségi médiáért felelős csapata nem tétlenkedett és hamar válaszoltak az alábbi fotóval, amely egy szépségápolási szereket tartalmazó míves dobozkát ábrázol, az ókori Egyiptomból.

Hey @TheMerl, here's a quacking duck that's got to be at the top of the bill✨



It's a cosmetics container made around 1300 BC in ancient Egypt🦆 https://t.co/XJPetqlnRQ pic.twitter.com/CU1N0iMuLD — British Museum (@britishmuseum) January 4, 2019

De nem csak a British Museum kapott az alkalmon, hogy kedvenc kacsájukat megmutassák a világnak. A University of Reading múzeumi tanulmányokkal foglalkozó tanszéke az alábbi, kacsaalakú agyagkorsóval szállt versenybe.

What about this little fella at @UreMuseum pic.twitter.com/BfanFislKL — Museum Studies Rdg (@UniRdg_MusStudy) January 4, 2019

Az amerikai J. Paul Getty Museumnál talán kissé félreérthették a feladatot, de mentségükre legyen mondva, hogy ők is elismerték, az alábbi alkotás nem kifejezetten egy kacsa, de határozottan kacsaszerű.

We're not @britishmusem but here across the pond we have a bird that is quite duck-like! 🦆 https://t.co/eYGKog10bp pic.twitter.com/nZyKVLKrKY — J. Paul Getty Museum (@GettyMuseum) January 4, 2019

A Radcliffe Obszervatórium ugyan nem kifejezetten a szárnyasokkal foglalkozik – még szobor formájában sem – de ők sem akartak kimaradni a hápogó buliból, így ők egy szégyentelen kacsabűnözést ábrázoló képpel álltak csatasorba. Jól látható, hogy a pimasz szárnyas épp a kávézó teraszán csillapítja éhségét a vendégek kárára.

We aren’t sending our best... pic.twitter.com/kI2SNkKX3i — Radcliffe Observatory Ducks (@OxQuackademics) January 4, 2019

Dr. Elizabeth Brutonnek köszönhetjük az alábbi versenyzőt: ez a műanyag kacsa egyike annak a harmincezer hasonló figurának, amellyel a kilencvenes években a tengeri áramlatokat vizsgálta Curtis Ebbesmeyer oceanográfus és kutatócsapata. A műanyag kacsákat egyszerűen a tengerbe öntötték, majd figyelték, hogy hol sodorja azokat a partra a hullámverés. Az alábbi kiskacsa ma már a Science Museum tárlatának állandó tagja.

Ahem! I think you'll find @sciencemuseum has the best duck: this is one of nearly 30k plastic ducks swept overboard in North Pacific in 1992 +washed up in Sitka, Alaska. It was used by Curtis Ebbesmeyer + other oceanographers, to track drift patterns https://t.co/vETH6XDfg2 pic.twitter.com/vpV9D6scWl — Dr Elizabeth Bruton 🏳️‍🌈🇮🇪🇪🇺 (@lizbruton) January 4, 2019

A Norfolk Museum Service egy kevésbé barátságos szárnyassal szállt versenybe, bár tény, hogy állításuk szerint az ő kacsájuk hangszereken is tud játszani. A MERL twitteresei erre csak annyit írtak, hogy akkor a Wonderwall című számot szeretnék kérni az Oasistől.

Play Wonderwall — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) January 4, 2019

A Metropolitan múzeum és a párizsi Musée d’Orsay egy-egy festett madárral vágott vissza

A MERL eközben arra is időt szakított, hogy reagáljanak a British Museumnak, az alábbi, kacsát formáló gyaluval.

We see your unique cosmetics container made around 1300 BC in ancient Egypt and raise you this nineteenth century plane with a weird looking duck head on ithttps://t.co/nYCKOgG5Q5 pic.twitter.com/A3dGI1o9Yl — The Museum of English Rural Life (@TheMERL) January 4, 2019

A The Mary Rose Museum viszont ragaszkodott hozzá, hogy az ő, hagyományos népi viseletbe öltözött gumikacsái a legjobbak.

They won't be as good as ours from @MaryRoseMuseum! pic.twitter.com/H4sAezQTwi — Hatch the Tudor Dog 🐶🐾 (@HatchTheDog_MR) January 4, 2019

Az i-re a pontot végül a párizsi Louvre tette fel, az alábbi, csodaszép, kézi festésű kacsával, amely szintén az ókori Egyiptomból származik és konzervatív becslés szerint is több mint háromezer éves.

Better late than never : here's our cutest one! 👇



🦆 Duck figurine, Egyptian Antiquities (from -2106 to -1069) pic.twitter.com/Hhs5CvnhnD — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) January 7, 2019

Nehéz lenne eldönteni, hogy melyik a legjobb, maradjunk annyiban, hogy az összes múzeumi kacsa csodálatos, főleg ilyen formában.