Észreveszed az állatot ezen a képen?

A brit Sun napilap online kiadásában jelent meg dr. Michelle Dickinson Twitter-posztja, ami nem más, mint egy fekete-fehér csíkos kép. Nincs ebben semmi érdekes, már amíg a feladat szerint el nem kezded rázni a fejedet, és az ábrából ki nem veszel egy állatot. Ez az ábra:

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t