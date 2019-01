Elmúlt a karácsony, de nem maradunk tennivaló nélkül: indul a farsangi időszak!

Vízkereszt, vagy más néven Epifánia napja január 6., amikor a keresztény egyház nemcsak Krisztus megkeresztelkedését ünnepli, hanem a napkeleti bölcsek, a három királyok ünnepét is tartja. Hagyományosan ettől a naptól indul a farsangi időszak, ami eltart egészen húshagyó keddig. Idén ez a nap március 5-re esik, két hónapunk van tehát álarcos, beöltözős bulikra, bálokra és egyéb mulatságokra.

Rio a farsang örökös fővárosa

A leghíresebb és leglátványosabb bulira idén is Rióban lehet számítani a farsangi időszakban. Rio de Janeiro városában legszűkebb értelemben öt napig tart a karnevál, péntek délután a munkaidő végétől egészen következő hét szerdáig (2019-ben március 1-6. között). Ha azonban az ember részt vesz az előkészületekben, a szervezésben és a felvonuló kocsik építésében is, a karnevál egy teljes évig is eltarthat.

A brazil nagyvárosban először egyébként 1723-ban rendeztek ünnepséget a farsangi időszakban. A világ legnagyobb farsangi bulijának kikiáltott riói karneválon manapság pedig naponta 2 millió ember táncol, tombol, bulizik az utcákon.

Néhány jelmezötlet az idei farsangra

Márciusig még persze sok idő van hátra, Rióig pedig elég sokat is kell utazni – de beöltözős, álarcos bulit a farsangi időszakban bármikor szervezhetünk mi is, akár a saját lakásunkban, ha úgy tetszik. Hogy megkezdjük a hangolódást, hoztunk is néhány képet, amelyekből ötleteket, inspirációt meríthetünk a saját jelmezünkhöz.

