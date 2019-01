Ezt a 15 sorozatot fogod nézni idén

True Detective 3. évad

Premier: január 13.

A True Detective első évada Matthew McConaughey és Woody Harrelson okkultista nyomozásával máig zseniálisnak számít, viszont azt az HBO-nál is érzik, hogy a folytatást bizony elsiették, és a Colin Farrellre és Vince Vaughnra kihegyezett második évad bizony színvonalban messze elmaradt elődjétől. A harmadik szezont már jóval tovább érlelték, és látszólag igyekeznek minél inkább visszanyúlni az első receptjéhez: ez az évad is több idősíkban játszódik, és ez is egy több évtizeden átívelő nyomozásról szól. Egyedül a sztárok terén fogták vissza magukat Nic Pizzolattóék: bár Mahershala Ali és Stephen Dorff is remek színészek, azért star powerben nem tartoznak egy kategóriába Harrelsonnal és McConaughey-vel.

Mindhunter 2. évad

Premier: valamikor 2019-ben

A Netflix és David Fincher kapcsolata már a Kártyavár óta gyümölcsöző, és valószínűleg a rendező csak azért nem árasztja el sorozattervek tömegével a streamingszolgáltatót, mert túl drágán és túl lassan dolgozik. A második évad nyitó részét és a zárót mindenesetre már biztosan ő rendezi, és a széria még mélyebben elmerül a sorozatgyilkosokat tanulmányozó FBI-osok válogatott módszereiben. Várhatóan az első szezonban bevált gyilkosok (pl. Ed Kemper) mellé újak is érkeznek, többek között a nagy Charles Manson, szóval lesz miről beszélgetni a hőseinknek a rácsok mögött. Fincher említette, hogy elmélyednek majd az atlantai gyerekgyilkosságok témájában, ahogy azt is, hogy a show nagyot fog változni az első szezonhoz képest.

Lovecraft Country

Premier: valamikor 2019-ben

Miután a fél világ Jordan Peele-t ünnepelte a Tűnj el! sikere után, a rendező a hype-ot kihasználva több projektjét is gyorsan tető alá hozta. Például befűzte az HBO-t, hogy készítsék el az H. P. Lovecraft művei által ihletett Lovecraft Countryt, ami egy fiatal feketéről szól, aki az ötvenes évek Amerikájában keresi eltűnt édesapját, és közben nemcsak rasszista fehérekkel, hanem a nagy Cthulhuval és más képzeletbeli szörnyistenségekkel, valamint követőikkel is szembekerül. Lovecraft közismerten rasszista író volt, így külön pikantériát ad a sorozatnak, hogy egy fekete alkotó nyúlt a híres horrorszerző műveihez.

The Crown 3. évad

Premier: valamikor 2019-ben

A Netflix zsinórban forgatja a brit királyi család életét bemutató The Crown harmadik és negyedik évadát, szóval valószínűsíthetően a két szezon között nem lesz olyan nagy szünet, mint most a második és a harmadik között volt. Az intrikával és érzelmekkel is teli, külsőségeiben is pompás széria részben Claire Fox és Matt Smith csodás alakítása miatt lett ennyire népszerű, csakhogy az alkotók ugrottak egyet az időben. Az új évad már később játszódik, és idősebb színészekre volt szükség II. Erzsébet és az edinburgh-i herceg eljátszásához. Olivia Colmannek és Tobias Menziesnek jutott a feladat, hogy kiderítsék, vajon a nézők a színészváltás után is a sorozattal maradnak-e.

Hatalmas kis hazugságok 2. évad

Premier: valamikor 2019-ben

Mindig gyanús, amikor egy sorozat teljesen lezárul egy évad után, de a siker hatására mégiscsak kicsikarnak valahogy egy folytatást, ahogy ez a Hatalmas kis hazugságokkal történt. Az egyetlen regényt, amin alapult, már ledarálták az első szezonban, a folytatást saját kútfőből kellett megírni, és ez a módszer nem vezetett sok jóra például A szolgálólány meséje esetében. Azért akad két biztató hír is: Nicole Kidman anyósa szerepében Meryl Streepet láthatjuk, aki azért érkezik a városba, hogy kiderítse, miért kellett meghalnia a fiának. A másik név, akinek örülünk, Andrea Arnold brit rendező (Akvárium) lesz, aki talán mutat majd valamit a nyers és egyedi filmes stílusából itt is. Zoë Kravitz azt ígéri, hogy a folytatásban a figurája felnő a többi szereplő mellé. Ennyi már csak elég, hogy várjuk a szériát, igaz?

Hétköznapi vámpírok

Premier: valamikor 2019-ben

2014 egyik legeredetibb komédiája volt az új-zélandi áldokumentumfilm, a Hétköznapi vámpírok, ami néhány Wellingtonban együtt pecózó vámpír mindennapi életét mutatta be dokumentumfilmes eszközökkel. A filmhez régóta terveztek folytatást a helyi vérfarkas-kolónia életét bemutatva, de úgy tűnik, azzal nem jutott dűlőre a Taika Waititi–Jemaine Clement-duó, viszont az már összejött, hogy tévésorozattá fejlesszék a játékfilmötletüket az FX csatornára. Mivel a vámpírélet mindennapjai végtelenségig húzhatók, az alapanyag tökéletes egy jó kis, sok évadon át húzódó komédiaszériához.

The Mandalorian

Premier: 2019 vége felé

A Disney gőzerővel dolgozik azon, hogy konkurenciát állítson a Netflixnek saját, 2019 végén induló streamingszolgáltatójával, a Disney+-szal, és ehhez beveti a nehéztüzérséget: százmillió dollárból élő szereplős Star Wars-sorozatot készítenek a Vasember és A dzsungel könyve rendezőjével, Jon Favreau-val. A jedi visszatér után, de még Az ébredő Erő előtt játszódó sztori egy törvényen kívüli fegyverforgató vagány kalandjait mutatja majd be a galaxis legkalandosabb bolygóin, és ha Favreau nem nyúl nagyon mellé, könnyen lehet, hogy sokan Disney+-ra cserélik a Netflix-előfizetésüket.

Trónok harca 8. évad

Premier: áprilisban

2018 új Trónok harca-évad nélkül telt el, de jövőre megkapjuk a rendes – viszont utolsó – adagunkat ármányból és sárkányokból. Mindössze hat rész jár befejezésül, ám ezek nagy része jóval hosszabb lesz egy óránál: már-már hat egész estés mozifilmet kapunk a pénzünkért (HBO-előfizetésünkért). Az alkotók azt ígérik, hogy lesz benne egy akkora csata, amihez képest a korábbi évadok ütközetei sima kocsmai csetepaténak tűnnek, és úgy fognak hullani az eddig védettnek hitt szereplők is, hogy arra még Ned Stark lehullóban lévő feje is füttyentene egyet. Később valószínűleg lesz még valamilyen alternatív Trónok harca-sorozat, de jelenlegi formájában biztosan itt a vége, fuss el véle.

City on a Hill

Premier: valamikor 2019-ben

Producerként Ben Affleck és Matt Damon áll a Showtime bostoni krimi-dráma szériája mögött. A sztori egy New Yorkból érkező, afroamerikai ügyészről szól, aki összefog a bostoni FBI-muftival, hogy együttes erővel gyűrjék le a kilencvenes években a városban elharapódzó korrupt, bűnöző rendszert, és visszaszorítsák a maffiát. A történet ugyan fikciós, de sokat merít Boston sötét múltjának valódi eseményeiből, és már csak azért is várjuk, mert Kevin Bacon lesz az egyik főszereplő.

Stranger Things 3. évad

Premier: 2019 nyarán

Amíg létezik Upside Down (Tótágas) világa a maga démoni lényeivel, és lesznek olyan kíváncsi tudósok, akik kaput akarnak nyitni oda, addig a Stranger Things szereplői nem lelhetnek nyugalomra. Az új évadban egy jókora pláza nyílik a városban, amely fontos helyszínné válik a történetben, amelyben a korábbi gyerekszereplőket már inkább kamaszként láthatjuk viszont. A Duffer testvérek már keveset mutató, de sokat sejtető promóvideókkal bombázzák a rajongókat, de minden jel szerint egészen nyárig kell várnunk, hogy megtudjuk, hogyan folytatódik Eleven és a srácok sztorija, és ezúttal az alkotók melyik filmekből merítettek inspirációt.

Watchmen

Premier: valamikor 2019-ben.

„Ki őrzi az Őrzőket?” A legendás kérdés még mindig aktuális, már csak azért is, mert az Alan Moore képregényéből készült filmváltozat inkább sikerült megosztóra, mint jóra. Damon Lindelof kreátor (Lost – Eltűntek) meg sem próbálta a képregényt adaptálni, inkább csak inspirálódott belőle, és folytatást készített hozzá. Az ismert figurákkal ezért itt már évekkel később, idősebb korukban találkozhatunk. Olyan sztárokat köszönthetünk a sorozatban, mint Don Johnson, Jeremy Irons, Regina King és Tim Blake Nelson, szóval már csak azért kell imádkoznunk, hogy Lindelof rejtélymániája ne nyírja ki az egészet.

Az új pápa

Premier: várhatóan 2019 utolsó harmadában

A Paolo Sorrentino rendezte Az ifjú pápa egészen új köntösben közelítette meg a XXI. századi pápaságot és a katolikus egyházat, Jude Law pedig minden idők legkarizmatikusabb pápája volt, ám ennek ellenére Az új pápát Sorrentino és az HBO sem tartja folytatásnak, vagyis második évadnak: szerintük ez egy új történet lesz a mai pápaságban. A címből azt lehet sejteni, hogy Jude Law helyett más kapja majd a pápai címet, de a színész mindenesetre visszatér, és olyanok tartanak még vele, mint John Malkovich és Sharon Stone.

Elveszett próféciák

Premier: valamikor 2019-ben

Az Amerikai istenek óta tudjuk, hogy nem lehetetlen Neil Gaiman műveit tévésorozattá adaptálni, és minden esély megvan rá, hogy az Elveszett próféciák is jól sikerüljön. Az Amazon sorozatában ráadásul az író is közreműködik showrunnerként, szóval nem hagyja senkinek, hogy belekontárkodjon a művébe. A nem sokkal a világvége előtt játszódó történet főhőse egy angyal, egy démon és a mindössze tizenegy éves Antikrisztus, és mivel Michael Sheen és David Tennant játssza a főszerepeket, ennél sokkal többet nem is kell mondanunk.

The Witcher

Premier: valamikor 2019-ben

Minden csatorna és streamingszolgáltató majd megfeszül azon, hogy megcsinálja a saját Trónok harca sorozatát, vagyis egy olyan látványos fantasy vagy sci-fi sorozatot, ami képes nagy eseménnyé válni, és óriási tömegek érdeklődését felkelteni. A Netflix a versenyre a Witcher-regények sorozatváltozatával jelentkezett be, ami talán számítógépes játék formájában még népszerűbb is, mint regényként, és a rajongók nagyon várják, hogy a lengyel szerző teremtményeit méltóképpen láthassák viszont. Örömhír, hogy a nagy szörnyvadászt Superman, azaz Henry Cavill alakítja, az pedig különösen kedves a szívünknek, hogy a Witchert a Netflix teljes egészében Magyarországon forgatja le.

Snowpiercer

Premier: valamikor 2019-ben

Jacques Lob és Jean-Marc Rochette francia képregényéből pár éve már készült egy egészen hatásos, bár bevételileg elég méreteset bukó filmváltozat Amerika Kapitány, azaz Chris Evans főszereplésével, de ebben a sztoriban tényleg simán megvan egy jó széria lehetősége, így nem csoda, hogy a TNT és a Netflix lecsapott rá. A jövőben az emberiség szinte kipusztult, a kevés túlélő pedig egy bolygó körül keringő gigászi vonatban próbál túlélni, ahol az embereket kasztokra bontották. A főszerepben a káprázatos Jennifer Connelly.