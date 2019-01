A jövő autója nem csak gurul, de lépeget is

KAPCSOLÓDÓ Lebegő mágneses buborék lesz a jövő autója

Nemrég kezdődött Las Vegasban a világ legnagyobb szórakoztatóelektronikai szakvására, a Consumer Electronics Show, vagyis a CES 2019. A minden év elején megrendezett expón az informatikai és digitális világ színe-java megjelenik, hogy legújabb fejlesztéseiket bemutassák a sajtónak és természetesen az érdeklődő közönségnek.

Az elmúlt években az autógyártók is egyre-másra jelentek meg a CES-en, mivel az elektromos és önvezető autóknak köszönhetően már ők is erősen érdekeltek a digitális megoldások népszerűsítése terén.

Idén sem volt ez másképp, olyannyira, hogy a dél-koreai Hyundai is a CES-t választotta legújabb, CRADLE nevű koncepcióautójának bemutatására – igaz, egyelőre csak fotómontázsok, illetve az alábbi videó formájában létezik, de a benne rejlő lehetőségek láttán nem csodálkoznánk, ha előbb-utóbb legyártanának legalább egy prototípust.

A Hyundai CRADLE különlegessége, hogy a kerekekhez tartozó felfüggesztést változatosan lehet mozgatni, így a hagyományos közlekedési mód mellett más mozgásformákra is képes, amelyek segítségével a legnehezebb tereppel is könnyedén meg tud birkózni. Három üzemmódban működik, ebből az első az úgynevezett passzív felfüggesztési mód, amely gyakorlatilag a hétköznapi autók mozgását jelenti.

Ennél jóval izgalmasabb az aktív felfüggesztési mód, amikor a négy kerék egymástól függetlenül mozogva teszi lehetővé, hogy akár nagyobb sziklákon is át tudjon gurulni a jármű. Ha pedig annyira rosszak a terepviszonyok, hogy még így sem lehet haladni, akkor a CRADLE lépegető üzemmódba kapcsolva is tud haladni. Sőt, ebből a mozgásformából a Hyundai mérnökei terveztek egy a hüllőkre jellemző változatot, illetve egy olyat, ami a négylábú emlősök mozgására hajaz. De a legzordabb terepen az autó kerekei (és lábai) bármerre el tudnak mozdulni, hogy stabilizálják a karosszériát.

Az autóba négy irányból is be lehet szállni, így a CRADLE ideális választás lehet például egy természeti katasztrófa áldozatainak kimentésére, mivel akkor sem „jön zavarba”, ha egy épület romjain keresztül kell eljutnia az úticélhoz. De a rugalmasan változtatható felfüggesztéseknek köszönhetően akár taxiként is megállná a helyét, amellyel az idős vagy nehezen mozgó embereket mentesíteni tudja például a lépcsőzés alól.