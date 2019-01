Donald Trumppal feneket törölni – nagyon hülye tárgyak az újságíró-árverésről

Még mielőtt belemegyünk abba, hogy mi ez az egész, és hogy hogy kerül a Mészáros Lőrinc-malacpersely a belvárosi romkocsma asztalára, el kell mesélnünk egy-két dolgot az újságírók életéről. Az egyik az az alapszabály, hogy az igazi újságíró (bármit is jelentsen ez 2019-ben) nem fogadhat el ajándékot bármely olyan cégtől, szervezettől vagy magánszemélytől, akiről tudósít vagy tudósíthatna is. Ha ugyanis ez kitudódik, elveszíti a hitelességét, és még akkor is megkockáztatja a részrehajlás vádját, ha egyébként az ajándék nem gyengítette meg a gerincét, tehát még akkor is megírja, hogy egy cég adót csal, ha az a cég korábban mobiltelefonnal, drága borral, utazással lepte meg. A másik az, hogy a fentiek ellenére a cégek, szervezetek, pártok és magánszemélyek a mai napig rendszeresen küldik az ajándékcsomagokat a szerkesztőségeknek, újságíróknak. Tipikusan ilyenek a tévécsatornák, a kozmetikai cégek vagy a gasztrovállalkozások. Újságírója válogatja, ellen tud-e állni; köztes megoldásként sokan továbbpasszolják a csomagokat a nem közvetlenül – médiavállalat-bullshittel élve – tartalomgyártással foglalkozó kollégáknak, akik ettől nagyon boldogok, és úgy érzik, hogy fontosak, ami teljesen rendben is van, hiszen tényleg azok!

Természetesen 2019 van, ez az újságírás pedig már nem az az újságírás, ami 10-20 éve volt. Ez nem „régen minden jobb volt”-ozás, egyszerűen arról van szó, hogy a szerkesztőségek (főleg a magazinok, mint a miénk is) bloggerekkel, celebekkel, ismert szakértőkkel, influenszerekkel és ezek különböző mutációival szövetkeznek, hogy a kontent erősebb, a kattintás több, az elérés nagyobb legyen. Rájuk pedig nem vonatkoznak ezek a szabályok, annyira nem, hogy sok blogger (fix fizetés híján persze valahol érthető módon) kifejezetten várja a nekik szervezett etetős-itatós-termékbemutatós sajtótájékoztatókat, bulikat, estélyeket, az influenszerek pedig kifejezetten az ajándékokból (és az ajándékoknak) élnek. Mindegy is, mellékszál, messzire vezet.

A lényeg a mi szempontunkból most az, hogy

iszonyatos mennyiségű kínos, használhatatlan, néha egyenesen röhejes, jobb esetben pedig direkt vicces cucc rohad a szerkesztőségek szekrényeiben és fiókjaiban,

főleg ilyenkor, az ünnepek után. Ezért jutott eszébe egy kis csapatnak pár éve, hogy évente egyszer összejöhetnének az egyébként egymással rivalizáló szerkesztőségek, mindenki elhozhatná a saját ajándékba kapott kacatjait, ezen jót nevetnének, majd az egészet elárvereznék egymás közt, az összeget pedig jótékony célra fordítanák. Így indult az Ajándékot kaptál! nevű rendezvénysorozat, amely mára jóval több, mint összekacsintós, bennfentes buli: komoly cégek és kisebb, de jó fej vállalkozások egyre több vicces (lásd: putyinos és Soros György-ös sütiforma, mindjárt mutatjuk!) vagy nagyon is komoly (lásd: kilencvenezres, bármikor lefogyasztható Costes-menü) ajándékot küldenek az árverésre. Így történt, hogy idén rekordot döntöttek,

több mint két és fél millió forint jött össze,

amit mind a hajléktalanokat segítő Léthatáron Alapítvány kap meg.

Mi is ott voltunk, nemcsak a múlt pénteki, egy menő belvárosi kocsmába szervezett aukción, hanem az azt megelőző kipakoláson is. Mégpedig azért, hogy összegyűjtsük és összefotózzuk a legviccesebb, legbénább és leghaszontalanabb tárgyakat, amelyek vagy eleve azért készültek, hogy nevessünk rajtuk, vagy egyszerűen valamikor valakik úgy gondolták róluk, hogy ezt jó ötlet elküldeni a szerkesztőségeknek. És hát végül is így utólag úgy alakult, hogy jó ötlet is volt. Íme a nagy éves médiapiaci dizájncenter!

Otthon gyártható kénsav

Meg voltunk győződve róla, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek óta egy szekrényben várja, hogy előkerüljön, de nem: az ilyesmikre szakosodott Möbelkunst forgalmazza. Ez a retró stílusú, informatív, hasznos (illetve ha valaki hajlandó megbontani: használható) kémiai oktatási segédlet minden tisztességes háztartás nélkülözhetetlen kelléke.

Álomcsapda

Alternatív, fantasy és etnós ihletésű álomcsapda ismeretlen felajánlótól. Nem tudni, mennyiért kelt el. Reméljük, nagyon drágán.

Putyinos póló

Az orosz miniszterelnök és az LMBTQ-szubkultúra viszonyának művészi igényű reprezentációja eleve pólóra kívánkozott, és most itt van! Egyébként köszönjük Melocco Anna szervező asszisztenciáját, és azt, hogy beállt modellkedni, ha kellett.

Trump-vécépapír

Ha már itt tartunk, essünk túl a politikusokon. A trumpos vécépapírnál sem tudjuk, ki lehetett a felajánló, de az egyik szervezőt szigorúan szó szerint idézve a tárgy „helye és lényege nem szorul magyarázatra”.

Orbán Viktor-gyertya

Bár az NLCafé általában tartózkodik a pártpolitikától, az Orbán-gyertya elfér itt. Éppen azért, mert pontosan annyi helye van egy olyan háztartásban, ahol szeretnék látni, ahogy a miniszterelnök feje leolvad a testéről, mint egy olyanban, ahol szentélyt építenek neki, akkora rajongók. Magánfelajánlás – ennyit tudunk róla. Több is elkelt, ráadásul több tízezer forintért. Azt nem tudni, milyen sorsot szánnak nekik.

Mészáros Lőrinc-persely

A Hegyvidéki Manufaktúra felajánlása. Akár a fenti gyertya, ez a malacpersely is kínál akkora értelmezési horizontot, hogy ne intézhessük el annyival, hogy tervezője az ország gázszerelőjén gúnyolódik vele. Ráadásul egész biztosak vagyunk benne, hogy sehol nincs jobb helyen az aprónk, mint Mészáros fejében, sőt a tárgy puszta birtoklásával bevonzzuk a pénzenergiát.

Sütiformák

„A CopyPastry gyakorlott felajánló – tudtuk meg a rendezvényen. – Minden évben olyan sütikiszúrókat készítenek, kifejezetten az árverésre, amilyeneket az esemény szervezői kérnek.” Bár nehéz felismerni, hiszen sütiként nyerik el igazi formájukat, de mi éppen egy Soros György-öset és egy putyinosat tettünk egymás mellé az egyensúly kedvéért.

Szexi plakátok

Szolgáltatásreklámok a nyolcvanas évekből. A MAHIR adománya.

Queen-relikvia

Nem tudni, kitől jött, mi a célja, mi van a pendrive-on, és egyáltalán: ezt így hogy, csak azt tudjuk, hogy nagyon drága, piaci ára százezer forint. Az árverésen ennél jóval kevesebbért kelt el.

Minihűtő

Annyira mini, hogy maximum egy doboz kóla fér el benne. Kettő is gazdára talált.

Kutyaruha

Igen, ez egy karácsonyi kutyakabát. „Szerencsére kicsi volt a kutyámra, így lelkifurdalás nélkül adhattam az árverésre a szerintem kifejezetten ronda darabot” – szedtük ki a mindene elhallgatását kérő adományozó magánszemélyből.

Alien-óra

Az egész árverés legbizarrabb darabja az Alien: Resurrection című film promóciója keretében terjesztett időmérő, aminek a lényege, hogy a benne található, elvileg a gyilkos űrlény nyálkájára hasonlító trutyi iksz perc alatt csorog le. A Resurrection (talán Feltámad a halál címmel tálalta a hazai forgalmazó) című epizód a negyedik rész volt, a kritikusok utálták, és 1997-ben mutatták be, azaz az óra több mint húsz éve porosodott valahol. Egyébként Ligeti Nagy Tamás egykori VOLT Magazin-főszerkesztőé volt, ő úgy tudja, az országban ez az egyetlen példány. Ennek megfelelően őrületes licitverseny indult érte, végül több mint 30 ezer forintért (!) vitték el.

Red Dead Redemption 2 bögre

Ez a videojáték-merchandise kész kognitív disszonancia, bár nyilván akadnak olyan gamerek, akik a tavalyi év legerőszakosabb és legmacsóbb vadnyugatos akció-kalandjátékának hivatalos bögréjében szeretik melegíteni a habos kakaót.

Dedikált Spigiboy-cédé

Dj Spigiboy szó szerint tisztelettel szignózott mixlemeze (Remember the Time) ismeretlen felajánlótól érkezett, és ismeretlen helyre távozott. Bárhol is van most, reméljük, megbecsülik az ezredfordulós trashkultúra e mementóját.

Retró űrhajós teatojás

Semmit nem tudunk róla, csak azt, hogy kellett volna. Nyilván pisilni voltunk, miközben elkelt.