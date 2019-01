A mellkasodat fogja áttörni a cukiság az Alien-kutyától

A Twitterre került fel egy kedves anekdota az idén 40 éves jubileumot ünneplő Alien-filmekről. Egészen konkrétan a Sigourney Weaver főszereplésével forgatott sci-fi harmadik, 1991-ben leforgatott A végső megoldás: Halál című részéről, amelyben David Fincher rendező szerette volna megmutatni a félelmetes idegen lény kisebb méretű, fiatalabb változatát is.

today in my hours-long spiral into practical fx youtube, i discovered that in Alien 3 they tried dressing up a very patient whippet as a baby alien, but it just didn't work out in the final cut. i will think about this every day for the rest of my life pic.twitter.com/7IEBwHnCcp