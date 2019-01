Zseniálisan karikírozza az Instán pávázó sztárokat az ausztrál komikusnő

Celeste Barber az utóbbi években nagy népszerűségre tett szert az Instagramon páváskodó hírességek tökéletesen beállított, megkomponált, fényelt-szűrőzött képeiről készített paródiáival.

Az ausztrál színésznő-humorista #CelesteChallengeAccepted című sorozatában saját maga – és néha a férje – főszereplésével „újraalkotja” a celebek által megosztott, sokszor önmagukban is bizarr fotókat, áldozatai között olyan hírességek vannak, mint Cardy B, Mariah Carey, Gigi Hadid, Rihanna, Miley Cyrus, Kim Kardashian, Lady Gaga, Rita Ora, Blake Lively és Elisabeth Moss.

Természetesen Palvin Barbi sem maradhatott ki a szórásból. „Amikor az összes lakbért egyetlen szoknyára költötted” – írta a legszebb magyar szupermodellt karikírozó kép alá Barber.

A #CelesteChallengeAccepted 2015 januárjában indult. Barber afféle „mókás kísérletnek” szánta a projektet, arra volt kíváncsi, mi sül ki belőle, „ha egy átlagember fotózza magát, miközben gazdag emberekre jellemző dolgokat csinál”.

Barber rendkívül vicces, mégis brutálisan őszinte fotópárjai tökéletesen bemutatják, milyen bizarr helyzetekbe hajlandók belekényszeríteni magukat korunk hírességei, csak hogy még több figyelmet kapjanak – és ezzel görbe tükröt mutatnak egész mobilba bambuló, Facebookra, Twitterre, Instagramra kattant társadalmunknak is.

Kissé talán paradox módon, de ennek köszönheti azt is, hogy maga is igazi szupersztár lett az interneten. Olyannyira, hogy tavaly Tom Ford, a világhírű divattervező kampányában is részt vett.