A Netflix könyörögve kéri a nézőket, hogy ne utánozzák Sandra Bullock új filmjét

A Netflixen december közepén jelent meg a Madarak a dobozban című film. A történet szerint egy titokzatos természetfeletti erő öngyilkosságra készteti azokat az embereket, akik ránéznek, ezért a Sandra Bullock által játszott főszereplő két gyermekével bekötött szemmel kénytelen menekülni a veszély elől.

Nem telt el két perc, a közösségi oldalakon máris elterjedt az úgynevezett Bird Box-kihívás, amelynek lényege, hogy a netezők fotókat és videókat készítenek magukról, amint a film szereplőihez hasonlóan bekötött szemmel végeznek el hétköznapi feladatokat: motoroznak, felszállnak a mozgólépcsőre, vagy éppen kaját rendelnek az autós Mekiben – írja a Hollywood Reporter.

Mondanunk sem kell, hogy ebből lesznek a kolosszális pofára esések.

A Netflix gyorsan kapcsolt, most közleményben könyörögnek a nem einsteini képességekkel bíró nézőknek, hogy ha egy mód van rá, ne törjék ki a nyakukat egy ilyen istentelen baromság miatt. Idézzük:

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.