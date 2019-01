A Queen gitárosa írt himnuszt a NASA küldetéséhez – videó

Január elsején hajnalban a NASA űrszondája átrepült a Naprendszer eddig vizsgált legtávolabbi égitestje, a 2014 MU69 jelű, nem hivatalosan Ultima Thule nevű aszteroida felett.

A NASA tudósai szerint a New Horizons „egészséges” állapotban van órákkal azt követően, hogy 4729 napig tartó útja után átrepült a Kuiper-övben található jeges bolygókezdemény fölött, amely 6,5 milliárd kilométerre van a Földtől. Azóta az első felvételek is megérkeztek az Ultima Thuléről, amelyeket még az átrepülés előtt készített a New Horizons.

A történelmi „találkozás” alkalmából az Ultima Thule saját himnuszt is kapott, amelyet a Queen asztrofizikusi diplomával rendelkező gitárosa, Brian May komponált. A december 31-én közzétett dalhoz egy videóklip is készült, mutatjuk: