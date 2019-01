Ezek voltak 2018 legjei a moziban

Az év csendben szülése

A győztes: Hang nélkül

Szültél már ma? És csendben is szültél már ma? Emily Blunt karakterének a lehetetlent kell megtennie: egy nyikkanás nélkül kell egy újszülöttet világra hoznia. Ez nem valamiféle bizarr new age hobbi, hanem a Földet idegenek szállták meg a Hang nélkülben, akik akkor támadnak, ha hangosak vagyunk. Ez esetben az újszülött első felsírása se számít feltétlenül biztató jelnek…

Az év vérben csúszkálós pucérkodása

A győztes: A bosszú

Coralie Fargeat filmjének hősnőjét elég csúnyán helyben hagyják a férfiak, ám ő nem hagyja ezt annyiban: egyenként levadássza őket. Az utolsó pasira konkrétan pucéran lő rá egy puskával, a sérült férfi pedig sebzett vadként szaladgál fel-alá a sivatagi luxusvillában, csúszós vértócsákat hagyva maga mögött, amiben a mezítláb futkosás igencsak sikamlós élmény.

Az év terápiás beszélgetése

A győztes: Kevin Costner és Jessica Chastain (Elit játszma)

Aki előadja: Kevin Costner és Jessica Chastain egy padon ülve a parkban. Az apa okfejtése a lányáról egészen lenyűgöző: 15 évnyi lelki terápiát nyom le 15 percben. Mi is ilyen pszichológust kérünk!

Az év katarzisa

A győztes: Roma

Az úszni nem tudó házvezetőnő a tengerparton vigyáz a család gyerekeire, és a nagy hullámok láttán próbálja is őket figyelmeztetni, de mivel gyerekekről van szó, nem ér célba. A saját életét is kockára téve sétál be a vízbe, hogy egyenként rángassa ki onnan a hullámok alá süllyedt, bajba került kölyköket, hogy végül a parton egy közös zokogásban konstatálják: életben vannak, és legyen bármennyi bajuk, ez a legfontosabb.

Az év aggastyánja

A győztes: Harry Dean Stanton (Lucky)

A cowboy Lucky 90 éves korában szembesül azzal, hogy bizony ő is halandó, és bár minden reggelt egy kiadós tornával kezd, ez bizony nem mehet már sokáig. Szembesülni a saját elmúlásunkkal sosem könnyű, ezt mutatja be megkapóan ez a film, melynek főszereplője, Harry Dean Stanton számára ez jelentette a hattyúdalt. 91 évesen hunyt el.

Az év method actorja

A győztes: Hegedűs D. Géza (A hentes, a kurva és a félszemű)

Míg Amerikában a színészek edzők és profi étkezésszakértők segítségével vállalnak nagy átalakulásokat, fogyásokat és hízásokat, addig nálunk ez a fajta támogatás a produkciók részéről nem létezik, Hegedűs D. Géza mégis úgy döntött, hogy enélkül is vállalkozik rá. Több mint húsz kilót szedett fel, és kopaszra borotválta a fejét, hogy eljátszhasson egy egészen félelmetes rendőrkapitányt.

Az év barackkal maszturbálása

A győztes: Szólíts a neveden

Elio (Timothée Chalamet) unatkozik és kanos. Mivel pite épp nincs a közelben, meglát egy érett, lédúsnak tűnő barackot, ami előhívja belőle a vágyat. Először csak az ujjait mélyeszti bele, aztán ennél is tovább megy, a Szólíts a neveden híres jelenete mégsem változik alpári komédiává, hanem végig megőrzi érzékiségét.

Az év fajok közti erotikája

A győztes: A víz érintése

Sally Hawkins igazán várhatott volna még egy évet egy valóban szexi halember (Aquaman) érkezésére, de ő nem bírt magával, és az első útjába eső pikkelyessel lefeküdt A víz érintése fürdőszobajelenetében.

Az év legunottabb alakítása

A győztes film: Bruce Willis (Bosszúvágy)

Bruce Willis látszólag annyira élvezte 2018-ban a színészi munkát, mint átlagos budapesti a 3-as metró felújítását, és a reménytelen zötykölődést e miatt a metrópótló buszokon. Mindez látszik is az arcán, és olyan lelkesedéssel áll bosszút a felesége gyilkosain, mint amikor energiaitalt kell reklámoznia Magyarországon.

Az év csettintése

A győztes: Bosszúállók – Végtelen háború

Csettintesz egyet, aztán a világ lakosságának fele nemcsak meghal, hogy alulról szagolja az ibolyát, hanem nemes egyszerűséggel megszűnik létezni. Ki tudhat ilyet? Hát Thanos, az egyetlen főgenya, aki képes felvenni a harcot nemcsak tucatnyi szuperhőssel, de az egész világgal.

Az év baltás tombolása

A győztes: Láthatás

A családon belüli erőszakról sajnálatosan kevés film mesél, a francia Láthatás azonban olyan felkavaró módon teszi, hogy máig beleborzongunk. Amikor az egójában sértett apa dührohamot kapva baltát ragad, hogy bejusson az ajtón és kivégezze a családját, nézőként kisebb szívrohamot kapva izgulunk azon, hogy odaér-e időben a rendőrség. Aztán a film után még a Ragyogás is eszünkbe jut…

Az év megalomániája

A győztes/ek: Rampage – Tombolás/Tűzgyűrű: Lázadás/Ragadozó városok

Hollywoodban mindennek egyre nagyobbnak kell lennie ahhoz, hogy felkeltse a nézők érdeklődését. A Rampage – Tombolás még beérte házméretűre nőtt állatokkal, a Tűzgyűrű: Lázadás már Godzilla méretű gigaszörnyekben és gigarobotokban utazott, de a csúcs a Ragadozó városok volt, amiben kerekeken guruló városok háborúztak egymással. Igen, jól olvastad.

Az év szemkontaktusa

A győztes: Szűzőrség

Mitchell (John Cena) csak a lányát keresi, és ezért néz be a házba, ahol a lánya pasija lakik. Azonban, amit az ablakon keresztül lát, arra nem lehet lelkileg felkészülni. A kanapén éppen a srác apja szeretkezik a feleségével, és pont abban a pillanatban szúrja ki az ablakon leskelődő Mitchellt, amikor elélvez. Szemkontaktusuk meglepő és nagyon mulatságos.

Az év dumái

A győztes: Deadpool 2

Olyan, mintha análisan akart volna szülni, de félúton meggondolta volna magát. A lábak már kint voltak, mire azt mondta: »Tudod, mit? Befejeztem!« Csak a legjobb haverok végeznek ki pedofilokat együtt. Menj haza! Már három napja itt vagy. Olyan a szagod, mintha valaki beleszart volna egy elüszkösödött polgárháborús sebbe. Csak simán le kellett volna vágni, minek szartak bele? Semmi értelme.

Az év legbénább CGI-je

A győztes: The Commuter – Nincs kiszállás

Az a vonatbaleset a film végén nagyjából annyira tűnik reálisnak, mintha ugyanezt Matchboxokkal játszottuk volna el, és valaki felvette volna kamerával.

Az év döbbenete

A győztes: Örökség

Peter veszettül száguld, hogy odaérjen a kórházba az allergiás rohamot kapó, fuldokló kishúgával, aki a légszomja miatt kihajol a kocsi ablakán. Éppen ott van egy villanypózna… Egy darabig nem hiszed el, hogy egy filmben tényleg megjátsszák azt, hogy a villanypózna letépi egy kislány fejét, de itt bizony megtörténik, és mi nézők ugyanolyan döbbenten nézünk ki a fejünkből, mint a volánnál ülő Peter.

Az év toleranciára nevelése

A győztes: Kszi, Simon

Simon elgondolkodik rajta, hogy miért csak a melegeknek kell coming out-olniuk, és elképzeli, hogy milyen lenne, ha a heteroszexuálisoknak is túl kellene esniük ezen. Zseniálisan szellemes és okos mozipillanat.

Az év provokációja

A győztes: A ház, amit Jack épített

Lars von Trier nem szereti, ha a nézők kényelmesen érzik magukat a vásznat nézve. A ház, amit Jack épített tele van kényelmetlen jelenetekkel, de ebből a sokaságból is kiemelkedik az, amiben Jack (Matt Dillon) kivisz vadászni egy rétre egy nőt a két gyerekével, csak elfelejti előtte közölni velük, hogy ők lesznek a vadak ezen a napon. Egy komplett családgyilkosságot nézhetünk végig, amit nem könnyű végignézni kibírni.

Az év kutyasztárja

A győztes: Olivia (Éjszakai játék és Nyughatatlan özvegyek)

Olivia egy fehér, hároméves westie, és idén marha jó éve volt Hollywoodban. Nemcsak ő játszhatta a zsaru kutyusát az Éjszakai játékban, akit teljesen összevérez a sebesült Jason Bateman, hanem ő volt Viola Davis elválaszthatatlan kis kedvence is a Nyughatatlan özvegyekben, akit mindenhová magával cipelt.

Az év Freddie Mercuryja

A győztes: Rami Malek (Bohém rapszódia)

Korábban azt gondoltuk, hogy lehetetlen Freddie Mercury nyomába érnie bármilyen színésznek, de ha már mégis meg kell próbálni, akkor az illetőt hívják Sacha Baron Cohennek. Cohen ment, a Mr. Robotból ismert Rami Malek jött, mi pedig nem hittük el, amit látunk: Freddie Mercury a szemünk láttára született újjá! The Show Must Go On!

Az év one man show-ja

A győztes: A bűnös

90 perc, egyetlen arc, egyetlen szoba. Hogy tud ez érdekes lenni? Úgy, hogy a svéd Jakob Cedergren alakítja a telefonos szolgálatba kényszerített zsarut, aki a vonal másik végéről próbál megoldani egy emberrablási ügyet, miközben a saját élete is romokban hever. Már készül az amerikai remake Jake Gyllenhaal főszereplésével.

Az év feltámadása

A győztes: Michael Myers (Halloween)

Még a horror műfaj legfoglalkoztatottabb gyilkosai között is kiemelkedőnek számít, ha valaki tizenegyedszerre is visszatérhet, hogy egy kis friss vért csapoljon, ha pedig pont ez a visszatérése lesz az eddigi legsikeresebb, az már egyenesen példátlannak mondható.

Az év libabőrözése

A győztes: Csillag születik

Bradley Cooper elkezdi játszani a színpadon a Shallow-t, és Lady Gaga is becsatlakozik. Nincsenek szavak.

Az év kalappornója

A győztes: Napszállta

Valaki azt mondta nekem, hogy nem a kalapokról szól. Nincs igaza.