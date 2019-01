Amikor meghal a buli: ezt hagytuk magunk után a belvárosban szilveszter éjjel

Oké, a hetedik kerület nem Cardiff, de ha van őrült és bohém szilveszteri buli Budapesten, akkor azt mégiscsak a bulinegyedben, a Kazinczy-Wesselényi-Dob viszonylatban kell keresni. Illetve keresni sem kell, jön az szembe magától is, ha az ember elindul a fenti utcák bármelyikén. El is indultunk, jött is szembe, olyan is volt, mint amire számítottunk, ezért úgy döntöttünk, nem a féktelen bulit fotózzuk, arról született már elég kép.

Hanem azt, hogy mi történik utána.

Pontosabban a folyamatot, ahogy leül, majd szép csöndben meghal a buli, amikor nem megy le több sör, megy ki a pálinka (eki, speed, koksz) és még a legelszántabbak is hívnak egy taxit, és beállnak a reménytelen sorba az Instant előtt. Esetleg felülnek egy sokkal szimpatikusabb és környezetbarátabb riskára.

Az alábbi képekkel nem szeretnénk senkit a bulizók, a bulizás vagy a (szaporodó lehúzós helyek ellenére még mindig nagyon menő) bulinegyed ellen hangolni, elvégre semmi botrányos nem történt, csak a szokásos: tudatmódosult emberek ezrei érezték magukat nagyon jól. (Aztán nagyon rosszul.) Még szemét is csak annyi volt, mint egy átlagos nyári vasárnap hajnalban, legfeljebb egy kicsit több szerpentinnel és csillogó biszbasszal. Szóval egyszerűen csak megmutatjuk, időrendben.

Vittula, 4:13

Dzzs! Bár, 4:24

Nagydiófa utca, 4:35

Akácfa utca, 4:46

Akácfa utca, 4:53

Akácfa utca, 4:56

Vittula, 5:06

Wesselényi utca, 5:13

Kazinczy utca, 5:18

Nagydiófa utca, 5:25

Kazinczy utca, 5:24

Nagydiófa utca (Beat On The Brat), 5:40

Dohány utca, 5:45

Dohány utca, 5:50

Akácfa utca, 5:56

Klauzál utca, 5:59

Dohány utca, 6:04

Kazinczy utca, 6:14

Klauzál tér, 6:22

Wesselényi utca, 6:30

Dohány utca, 6:38

Kertész utca, 6:42