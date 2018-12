Nézd meg, mi volt az aktuális sláger, amikor megszülettél!

Egy nagyon érdekes webes alkalmazást mutatunk most nektek, ami nemcsak szórakoztató, de a zenei műveltségedet is játszva bővítheted.

A Playback.fm segítségével néhány kattintás után megtudhatod, mi volt a listavezető sláger a születésed napján. Csak annyit kell tenned, hogy kiválasztod a születési dátumodat, a program pedig megmondja, aznap mi volt az aktuális sláger.

Ha ez nem lenne elég, akkor az adott év 100 legnépszerűbb dalát is meghallgathatod. Sőt, az alkalmazás segítségével akár a családtagjainkat, szeretteinket is meglephetjük egy playlisttel, amely a születésük évének legjobb dalait tartalmazza. De a szilveszteri házibulikon is simán be lehet vetni.

Vigyázat, a zenei időutazás során órák is eltelhetnek úgy, hogy észre sem veszed.