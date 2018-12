Ezek voltak a Szabadidő rovat kedvenc cikkei 2018-ban

Nehéz lenne megszámolni, hány cikket írtunk idén a Szabadidő rovat számára, hány karaktert ütöttünk le, és hány linket helyeztünk el a szövegekben, hogy olvasóink figyelmébe további érdekes, olvasmányos tartalmakat ajánljunk. Lássuk, a teljesség igénye nélkül, melyik cikkeket küldték el a kollégák, amikor megkérdeztem őket, melyik írások tetszettek nekik a legjobban.

Szívdöglesztő ördög sokkolta a világot

Szabó Sz. Csaba kollégám kiváló írásában egy zavarba ejtő és egyszerre mulatságos történelmi esetet dolgozott fel, amelynek főszereplője nem is egy, hanem mindjárt két igen erős erotikus töltéssel megáldott Lucifer-szobor, amelyet egy belga katedrálisba szántak a készítői. Egy testvérpár az „elkövető”, a történetben szerepel konzervatív püspök, márványból faragott széles vállak és látványosan dagadó izmok, na meg az ezek látványától iruló-piruló templomjáró lányok, akiket az egyház derék szolgája egyből a kísértés oltárán látott ledér módon végigheverni. A poént nem lövöm le, érdemes elolvasni, mi lett a túl szexi ördögszobor sorsa.

Horror egy strucc gyomrában

Sportnyelven szólva Szabó kolléga „nagyot ment” az év első felében (nem mintha máskor ne örvendeztetne meg minket is szóvirágoktól burjánzó írásaival), ugyanis a fenti cikk után csupán pár hétnek kellett eltelnie, hogy egy csodálatosan bizarr történetet szállított, egy jobb sorsra érdemes strucc és a művészi fotográfia találkozásáról a boncasztalon (a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt). Gyenge idegzetűeknek is ajánlott, mert a horrorfilmbe illő felütés ellenére inkább meghökkentő, mint gusztustalan történetről van szó.

A 37 éves „Grease-szűz”

Kevés olyan film van a világon, amit Tóth „Tócsa” Csaba kollégám ne látott volna, és amiről ne formált volna karakteres véleményt. Tócsa szigorú, de igazságos kritikus, aki a dicsérető szavakat és a korholó kritikát egyenlő mértékben adagolja. Vagyis, egy gyengébbre sikerült filmben is képes elismerni a rendezői bravúrt, a színészi játékot vagy épp a forgatókönyvírók erőfeszítéseit, de ha valami nem tetszik neki, azt sem fogja véka alá rejteni. A fentiek után ugyancsak meglepő volt, amikor kiderült, hogy filmes szakértőnk eddigi élete során még egyszer sem látta a John Travolta és Olivia Newton-John nevével fémjelzett klasszikust. Egészen mostanáig, ezért az eredeti bemutató után pár évtizeddel elkészülhetett a világ valószínűleg legfrissebb Grease-kritikája is.

Tánc kerekesszékkel

Nagy Cilkó kolléganőm kiváló interjút készített a Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes tagjaival, amelyből kiderül, hogyan készülnek a fellépéseikre, milyen koreográfiákkal nyűgözik le a közönséget és az is, hogy milyen vagány és bevállalós arcok vannak közöttük, akik bizony még a kolléganőt is úgy megtáncoltatták, hogy csak úgy kapkodta a fejét. Ez az én egyik személyes kedvenc cikkem az idei évből.

Egy Duna-parti csónakház és a finom illatú füst

Utoljára hagytam a Stoller Márton BBQ-, és grillnagymesterrel készült interjút, már csak azért is, mert én követtem el, ellenben a kollégák ajánlásai között ez is szerepelt, így gondoltam ide teszem, már csak azért is, mert a Céltorony sportbisztró tulajdonosát és első számú főszakácsát érdemes megismerni pozitív életszemlélete, kalandos életútja, na meg persze a keze alól kikerülő, ínycsiklandó finomságok miatt is.