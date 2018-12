Őket kerestük a legtöbbször idén a Google szerint

A Google még karácsony előtt hozta nyilvánosságra az idei év legnépszerűbb keresőkifejezéseit, vagyis az alábbi neveket, szavakat írta be az emberiség idén a legtöbbször a világ legnagyobb keresőjébe. Egészen pontosan, azok kerültek a listák élére, akik esetében kiugró növekedés volt tapasztalható a keresések számát tekintve, 2017-hez viszonyítva.

Az ismert emberek kategóriájában az első helyezett nem más, mint Meghan Markle, vagyis Harry herceg újdonsült felesége. Ez persze nem túl meglepő, mivel a brit arisztokrata és az amerikai tévésztár idén májusban házasodtak össze, esküvőjük pedig a világ egyik legnézettebb tévés közvetítésének bizonyult.

Nem meglepő módon a „világkupa” vagyis a World Cup kifejezés a hírek kategóriájában győzedelmeskedett, ez általában minden olyan évben így van, amikor labdarúgó világbajnokságot rendeznek valamelyik országban.

A színészek listájának élére meglepő módon Sylvester Stallone került. Bár Sly-nak idén nem jött ki olyan filmje, ami indokolná ezt az érdeklődést, valamikor februárban felröppent egy álhír, amely arról szólt, hogy az akciósztár meghalt. Szerencsére ez nem így történt, de a szenzációs kamu miatt rengetegen kerestek a 72 éves színész-rendező nevére.

A filmek listáján a Fekete párduc került a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. A Marvel képregényfilmje még a Bosszúállók: Végtelen háború-t is lenyomta, ez feltehetően annak köszönhető, hogy a Fekete párduc személyében egy új szuperhős mutatkozott be a világnak, Chadwick Boseman alakításában. Az első fekete szuperhős ezért érthetően sok nézőt vonzott a mozikba és mint látható, a Google keresőmezőjébe is.

A sportolók kategóriájában meglepetésre nem Lionel Messi vagy például a Donald Trump amerikai elnökkel bajszot akasztó kosárlabda-fenomén LeBron James végzett az élen, hanem a szintén az NBA-ben pattogtató Tristan Thompson. A sportoló azonban kevésbé a pályán nyújtott teljesítménye miatt került az élre, hanem azért, mert áprilisban kiderült, hogy megcsalta kedvesét, aki nem más, mint Kim Kardashian húga, Khloé Kardashian.

A popsztárok listáján Demi Lovato végzett az első helyen, ami érthető, mivel az énekesnő idén hosszabb időszakot az elvonón töltött, erről pedig rengeteg hír született.

A legnagyobb meglepetést talán a politikai kategória okozta, ahol nem az Egyesült Államok ellentmondásos elnöke, Donald Trump érdekelte leginkább az embereket, hanem a demokrata Stacey Abrams, aki a novemberi időközi választásokon Georgia állam kormányzói székéért szállt harcba. Őt a texasi demokrata Beto O’Rourke követte, aki bár nem tudta kiütni a nyeregből Ted Cruzt, de még így is sikerült feltennie magát a politikai térképre, sőt van, aki már egyenesen Trump 2020-as kihívójaként emlegeti. A harmadik helyen pedig a szintén demokrata Alexandria Ocasio-Cortez zárt, akiről megírtuk, hogy Washingtonba költözve egy darabig még az albérletét sem tudta kifizetni.