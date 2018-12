15 film, amiért rohanni fogunk a moziba 2019-ben

Üveg

Magyarországi premier: január 17.

Miután a Széttörve végén meglepődhettünk, hogy valójában a Sebezhetetlen eltitkolt folytatását nézhettük végig, ezúttal már direkt folytatásban utazik M. Night Shyamalan rendező, aki a sok bukás hatására kissé visszább vett az egójából, és ez határozottan jót tett a kreativitásának. Az Üvegben az esőköpenyes David Dunn próbálja levadászni a többszörös személyiségű sorozatgyilkost, Kevint, de a szálakat a háttérben a törékeny Üveg úr mozgatja. Ha Bruce Willis hajlandó volt egy kicsit dolgozni is, és nem egyetlen arckifejezéssel végigjátszani az egészet, ez még akár egy egészen jó képregényfilm lehet, képregényes alap nélkül.

A kedvenc

Magyarországi premier: február 7.

A 18. században a törékeny Anna királynőnek már nem igazán jut energiája az uralkodásra, ezért azt rábízza jó barátnőjére/szeretőjére, Lady Sarah-ra. Ez a felállás egészen addig működik jól, míg meg nem érkezik az udvartartásba az ambiciózus Abigail, aki harca száll Lady Sarah-val a királynő kedvence címért. Jorgosz Lantimosz (A homár, Egy szent szarvas meggyilkolása) filmje egy szerelmi háromszögtörténet a királyi udvar intrikáiba ágyazva, és mindezt egészen sötét humorral jeleníti meg az egyéni látásmódjáról ismert görög sztárrendező olyan színészzsenik segítségével, mint Rachel Weisz, Emma Stone és Olivia Colman.

Vice

Magyarországi premier: február 21.

Sokan az amerikai politikai kultúra mélyrepülését nem Donald Trump, hanem már George W. Bush nevéhez fűzik, akinek stábjában a legnagyobb hatalommal bíró figura kétségtelenül az alelnök, Dick Cheney volt. A rendező, Adam McKay (A nagy dobás) neve a garancia arra, hogy a Vice nem éri be azzal, hogy egy szimpla életrajzi film legyen, és általa valóban beleláthassunk a politika legmélyebb mocsarába. Jó szokásához híven Christian Bale felismerhetetlenül átalakult a főszerep kedvéért, de nemcsak miatta érdemes beülni a filmre, hiszen olyan sztárok vannak még benne, mint Amy Adams, Sam Rockwell, Steve Carell vagy Tyler Perry.

Zöld könyv – Útmutató az élethez

Magyarországi premier: február 21.

A film elsősorban azáltal került be a hírekbe, hogy az egyik premier előtti vetítésén a főszereplő Viggo Mortensen száján véletlenül kicsúszott az „n-betűs szó”. Egy rasszizmus ellen felszólaló produkció esetében ez nem túl jó reklám, még ha Mortensen megszólalása nyilvánvalóan nem volt is rasszista felhangú. A Zöld könyv amúgy a Torontói Filmfesztivál közönségdíjas filmje, és e díj birtokosai rendre tarolni szoktak az Oscar-gálán, szóval érdemes odafigyelni rá. Egy road movie-ról van szó, amelyben egy fekete zongorista a fehér, kissé rasszista sofőrjével turnézik az amerikai, nem enyhén rasszista déli államokban, és az úton megtanulják megérteni egymást, vagyis tulajdonképpen egy nagyon szórakoztató tanmesét kapunk arról, hogy általában csak addig gyűlöljük a másikat, míg meg nem ismerjük.

Apró mesék

Magyarországi premier: március 14.

Ha van ma sztárolt forgatókönyvíró Magyarországon, akkor az Köbli Norbert. Ennek ellenére Köbli írásai rendre tévéfilmként végzik, a mozikban nemigen találkozhatunk a nevével. Ezen kíván most változtatni az Apró mesék, amiben Köbli ismét a Félvilág és az Örök tél rendezőjével, Szász Attilával fogott össze, hogy jó szokásához híven egy jól ismert történelmi korszakról meséljen a kisemberek szemszögéből. Ez a történelmi korszak a II. világháború vége. A nő sejti, hogy gyűlölt férje valószínűleg hamarosan visszatér a frontról, ezért viszonyba kezd egy fiatal, jóképű férfival. Szerelmi háromszög, film noir, a világháború árnyéka, és olyan színészek, mint Kerekes Vica, Szabó Kimmel Tamás és Molnár Levente.

Kedvencek temetője

Magyarországi premier: április 4.

A Stephen King reneszánsznak köszönhetően a mester szinte minden írásából film vagy tévésorozat lesz, és ez még azokra is igaz, amikből korábban készült már egy tisztességes feldolgozás. Ilyen volt az 1989-es Kedvencek temetője is, de mivel ennek már harminc éve, újra el lehet mesélni a döglött macskáját egy misztikus indiántemetőbe elföldelő édesapa lassú, de biztos bekattanásának sztoriját. Mivel a rendezői székben az egészen szuper Starry Eyes című horror alkotópárosa ült, van rá esély, hogy ez a remake jól süljön el.

Ad Astra – Út a csillagokba

Magyarországi premier: május 23.

Brad Pitt az űrbe megy, hogy megtalálja az eltűnt faterját, valamint megmentse bolygónkat a csúfos pusztulástól, ami ezek szerint mégsem a globális felmelegedés lesz. Az Ad Astra egy megosztó filmes, James Gray (Két szerető, The Lost City of Z) új munkája, olyan veterán arcokkal Pitt mellett, mint Tommy Lee Jones és Donald Sutherland. A film bemutatóját egyszer már elhalasztották, és nemrég James Gray rendező azt nyilatkozta, hogy egyáltalán nem biztos abban, hogy a film bonyolult speciális effektusaival el tud készülni a májusra tervezett premierig.

Brightburn

Magyarországi premier: 2019. május

Az összeállításban szándékosan kerültük az amúgy is agyonhype-olt szuperhősfilmeket, de ezt az egyet nem bírtuk kihagyni, mivel a Brightburn fű alatt érkezett. Gyakorlatilag egy kifordított Superman-eredettörténetről beszélünk. Mi történne, ha anno Kenték egy olyan idegenből jött gyerek életét mentik meg, és fogadják örökbe, akiről kiderül, hogy felnőve nem az emberiség megmentője, hanem az elpusztítója lehet? A trailer alapján a Brightburn a horror műfajjal kacérkodik, és alkotói között találjuk James Gunnt, akit a Disney hangos botrány keretében rúgott ki a harmadik A galaxis őrzői film rendezői székéből.

Rocketman

Magyarországi premier: június 6.

A Bohém rapszódia elképesztő sikere a bizonyíték, hogy van igény az ismert zenészek életéről szóló zenés életrajzi filmekre, feltéve ha kellően populárisra hangszerelték őket. Ez utóbbi itt szinte garantált, hiszen a Rocketmant a Bohém rapszódia beugró rendezője, Dexter Fletcher hozta tető alá, viszont azzal ellentétben nem próbálja magát egy hagyományos biopic-nek mutatni. Az Elton John fiatalkoráról, valamint a karrierje kezdeti sikereiről szóló film vállaltan reális alapokon nyugvó fantáziamusical, már csak azon egyszerű oknál fogva is, hogy a nagy énekes-zenész ezt az időszakát drogmámorban élte le, és a saját emlékei elég foghíjasak a korszakról. Mindenesetre az őt alakító Taron Egerton (Kingsman-filmek) telitalálatnak tűnik a főszerepre.

Ford v. Ferrari

Magyarországi premier: 2019 nyara

Miután Christian Bale totális hízókúrán vett részt a Vice kedvéért, ugyanezzel a lendülettel fogyott pálcavékonyra is azért, hogy eljátssza Ken Miles autóversenyzőt az 1966-os, legendás Le Mans-i verseny Ford kontra Ferrari csatáját bemutató filmben, ahol legalább annyira izgalmas lesz a két autógyár színfalak mögötti rivalizálása, mint a pályán zajló 24 órás versenyzés. A Hajsza a győzelemért már bizonyította, hogy lehet izgalmas filmet készíteni az autóversenyzés világáról, és itt is egy igazi rendezőveterán, James Mangold (Logan – Farkas) garantálja az adrenalinlöketünket. Ja, és Matt Damon is benne van.

Men in Black International

Magyarországi premier: 2019. június

Szó volt arról, hogy egyesítik a 21 Jump Street és a Men in Black franchise-okat, és kihoznak belőle valami bődületes ökörséget, ám végül egy hagyományosabb megoldás mellett döntöttek a Sonynál: új szereplőkkel rebootolták a franchise-t. Öreg fronton ezúttal nem olyan jó a helyzet, sehol nincs egy gödrös arcú Tommy Lee Jones, és Will Smith sem fog rappelni benne. Helyettük a Chris Hemsworth – Tessa Thompson párost követhetjük figyelemmel, akik a harmadik Thor filmben már bizonyították, hogy jól állnak egymásnak. A sztori még ismeretlen, a rendezői székben pedig F. Gary Gray (Straight Outta Compton) foglalt helyet.

Az oroszlánkirály

Magyarországi premier: július 28.

A cikk jó részét megtölthettük volna a Disney klasszikusainak élőszereplős újrázásaival, hiszen lesz új Dumbo, láthatjuk a dzsinnt Will Smith megformálásában az Aladdinban, ugyanakkor a legnagyobb durranásnak biztosan Az oroszlánkirály tűnik. Jon Favreau rendező látszólag nem kreatívkodta túl a dolgot, úgy tűnik A szépség és a szörnyeteg mintájára frankón leköveti a híres elődöt, és bár élőszereplősnek csúfolják, igazából a legmodernebb CGI technikával hozzák létre benne az állatvilágot. Mivel ez már A dzsungel könyvében is meggyőzőre sikeredett, nincsenek különösebb kétségeink a siker felől.

Volt egyszer egy Hollywood

Magyarországi premier: augusztus 8.

A hollywoodi stúdiók licitháborúba bocsátkoztak azért, hogy megszerezzék Quentin Tarantino legújabb filmje forgalmazási jogát, miután a rendező elveszítette állandó partnerét, Harvey Weinsteint. Végül a Sony stúdió fizethette a bő százmillió dolláros gyártási költséget az egykori tévésztár és kaszkadőrje hetvenes évekbeli kaliforniai kalandjaiért, amibe valahogy belekeverednek a hírhedt Manson-gyilkosságok is. Amikor megjelent az első közös fotó Leonardo DiCaprióról és Brad Pittről, a net valósággal felrobbant, Margot Robbie is telitalálatnak tűnik Sharon Tate szerepére, és még a kisebb mellékszerepekben is olyan arcokat láthatunk, mint Al Pacino, Kurt Russell, Lena Dunham, Bruce Dern vagy Dakota Fanning.

The Irishman

Magyarországi premier: valószínűleg valamikor ősszel

KAPCSOLÓDÓ Végre zöld utat kapott De Niro és Pacino közös gengszterfilmje

Az Irishman a Netflix filmje, így csekély esélyt látunk rá, hogy idehaza mozivásznakon köszönthessük, de ettől még nem mehetünk el szó nélkül az év filmeseménye mellett. Martin Scorsese ugyanis hosszú szünet után ismét Robert De Niróval dolgozik, de a buliba beszállt Al Pacino, Joe Pesci és Harvey Keitel is, ráadásul egy gengszterfilmről van szó (a sztori a hírhedt Hoffa-gyilkosság körül forog), aminek emberünk a legnagyobb mestere. A sztárokat idősen és fiatalon is láthatjuk a történetben, és ez utóbbi okozta azt, hogy nemcsak az utómunkálatok húzódtak el borzasztóan, hanem a költségvetés is elszabadult, és már bőven a százmillió dollár feletti tartományban járunk, márpedig ilyen büdzsét szinte csak ostoba látványfilmek kapnak manapság.

Jojo Rabbit

Magyarországi premier: év vége felé

Jojo Betzler egy fiatal fiú a náci Németországban, akinek a képzeletbeli barátja maga Adolf Hitler. A fiú naiv patrióta hite azután inog meg, miután az élet az útjába sodor egy fiatal zsidó lányt. A meredek tartalom mögött a XXI. század legjobb komédiarendezője, az új-zélandi Taika Waititi (Vademberek hajszája, Hétköznapi vámpírok) áll, aki nemcsak a rendezői székbe ült bele, hanem ő alakítja a képzeletbeli Hitlert is ebben a kőkemény vígjátékban, amit tőlünk nem olyan messze, Csehországban forgattak, és szerepel benne Scarlett Johansson, Sam Rockwell és Rebel Wilson is.