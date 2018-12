A 10 legkellemetlenebb dolog, amit gyerekkorunkban utáltunk

Amikor nyállal törölték le a maszatos arcodat

Még éppen a csoki utóízét élvezted, amikor előkerült a zsebkendő és a gondoskodástól vezérelt rokon megnyalta, majd nagy szakértelemmel nekilátott a tisztára mosni az arcodat. Meglehet, utána már nem voltál maszatos, de tedd a szívedre a kezed: ha lett volna választásod, inkább maradtál volna az.

via GIPHY

Amikor télen úgy beöltöztettek, hogy mozogni sem tudtál

Sapka, sál és olyan pufi kezeslábas, hogy az önfeledt játék és futkározás hirtelen távoli és elérhetetlen vágyálom lett. A téli szerelésedben az egy helyben állás is kihívást jelentett, és ha elestél, úgy dőltél el, mint egy darab fa.

Amikor meglepően erős kezű idős hölgyek az arcodba csíptek

Még hozzád sem értek, de már tudtad, szinte érezted a fájdalmat, ahogy az arcodat megcsípik, és mellé még jól meg is rázzák a fejedet. Minden alkalommal kétségbeesetten igyekeztél elhajolni az érted nyúló kéz elől, de mindannyiszor sikertelenül. A kedvességnek szánt fájdalmas mozdulat utolért.

Amikor csak a zöldségek után következhetett csak az édesség

A szüleid az egészséges életmódra igyekeztek nevelni, de valld be, nem szeretted a kötelező köröket az édes élvezet előtt. Most már persze azt eszel és olyan sorrendben, ahogyan csak tetszik, így korlátok nélkül, szabadon dönthetsz a gyomorrontás mellett is.

via GIPHY

Amikor produkálnod kellett magadat

Vendégségben, ismerősökkel találkozva a felnőttek minél jobban cukiskodtak veled, te annál inkább igyekeztél kikerülni az érdeklődés középpontjából. Szerettél volna láthatatlanná válni, de akkor jött az a mondat, amitől még a nem létező reflektorok is kigyulladnak és rád irányulnak: Na, kislányom, mutasd meg, mit tudsz! Hogy is van az a mondóka?

Amikor délután aludni kellett

Inkább mentél volna játszani, mintsem az ebéd után, még tele gyomorral aludni. Kínszenvedés volt az az egy-két óra, és értetlenül, de annál éberebben nézted a társaidat, akik fél perc alatt elaludtak. Most már bármit megadnál érte, ha az ebédszüneted után alvóidő is járna a munkahelyeden.

via GIPHY

Amikor büntetésből nem nézhettél mesét

Ha rosszalkodtál és a szüleid megbüntettek, nagyjából bármilyen szankciót elviseltél, de ha a kedvenc mesesorozatodat nem nézhetted, úgy érezted, mintha a világ összes fájdalma a tiéd lenne.

Amikor féltél az ágy alatt rejtőzködő mumustól

Este, lefekvéskor, néha-néha eszedbe jutott, hogy mi van, ha az ágyad alatt és a szekrényben válogatottan félelmetes szörnyek hada csak arra vár, hogy te elaludj, és ők előjöjjenek. Ismerd be, néha még most is behúzod a lábad a takaró alá, ha eszedbe jut, hogy az ágy alól valaki felnyúlhat és megfoghatja a bokádat.

via GIPHY

Amikor nem értetted, hogy miről beszélnek a felnőttek

Amikor igyekeztél volna felvenni a fonalat a felnőttek közötti beszélgetésben, de ezt a sok, számodra idegen kifejezés teljességgel ellehetetlenítette, így halálra untad magad. Manapság pedig már inkább kívánod azt, hogy bárcsak ne értenéd, miről is van szó éppen.

Amikor nem tehettél azt, amit szerettél volna

Irigykedve nézted a felnőtteket, mert akkor úgy tűnt, ők azt tesznek, amit akarnak, oda mennek és akkor, amikor nekik tetszik. Te álmodozva szövögetted a terveidet, alig vártad, hogy felnőj és végre senki ne korlátozhasson. Aztán felnőttél, és azóta érezted már azt egy párszor azt, hogy nem is volt olyan rossz gyereknek lenni.

10 dolog…