Erre az 5 helyre szeretnénk elutazni 2019-ben

Pár éve Izland volt minden utazni szerető ember vágyainak netovábbja, aztán Portugália következett, de ott vannak a minden évben népszerű „slágerhelyszínek”, mint Egyiptom, Tunézia vagy például Olaszország vagy Spanyolország. Idén válassz valami mást, valami különlegeset!

Grúzia

Az egykori szovjet tagköztársaságot egyre-másra fedezik fel az európai turisták, ami nem csoda, hiszen a lenyűgöző tájat, a fényűző tengerparti üdülőhelyeket, a gazdag kulturális örökséget a rendkívül barátságos helyiek, a kedvező időjárási körülmények és az ínycsiklandozó helyi ételek teszik tökéletessé. Nem beszélve róla, hogy még magyar pénztárcához mérten is röhejesen olcsón ki lehet hozni egy grúziai utat. Az ország mára többé-kevésbé talpra állt az Oroszországgal folytatott konfliktusát követően, és egyre tágabbra nyitják az ajtókat az Európából és a világ egyéb részeiről egyre nagyobb számban érkező turisták előtt. Még most érdemes menni, megelőzve a nagy tömeget!

Albánia

Az Európa egykori fekete lyukának is nevezett országról mindenki ódákat zeng, aki valaha elutazott már oda. Grúziához hasonlóan Albániából sem fogunk kifosztott pénztárcával hazajönni, még úgy sem, hogy a fővárosban, Tiranában már egy kozmopolita nagyváros minden kényelmét és luxusát megtaláljuk. Albánia igazi varázsát azonban a vidék és a természet adja, nem véletlen, hogy több olyan helyszínt is találni az országban, amelyeket az UNESCO a világörökség részévé választott. Természetesen a jellegzetes betonbunkereket is érdemes megnézni, amelyek a kommunizmus mementói országszerte.

Marokkó

Mi, magyarok főleg Egyiptomot és Tunéziát részesítjük előnyben, ha Afrika felé vesszük az irányt, azonban az északnyugat-afrikai királyságot nem érdemes elkerülni, már csak a rendkívüli kulturális és művészeti értékei miatt sem. A marokkói főváros már a hatvanas évek óta vonzza az excentrikus művészlelkeket, nem véletlen, hogy sokan megfordultak itt Mick Jaggertől a divatguru Yves Saint Laurent-ig. Utóbbinak nemrég saját múzeuma is nyílt a fővárosban, közel ahhoz a Jardin Majorelle nevű villához, amelyet Saint Laurent és társa, Pierre Bergé újítottak fel a nyolcvanas években. Marokkóban emellett természetesen felkereshetünk csodás tengerpartokat, de egyéb természeti értékeket, például az Ouzoud-vízesést vagy az Atlasz-hegység lenyűgöző vonulatait is érdemes meglátogatni. A helyi gasztronómiai csodákat pedig akkor még nem is említettük.

Finn szigetvilág

Finnország egyik leggyönyörűbb részét a Botteni-öbölben elhelyezkedő Åland-szigetek alkotják. A szigetek egyik különlegessége, hogy Finnországhoz tartoznak, de egyébként autonóm területnek számítanak, még saját zászlajuk is van, a helyiek többsége pedig svédül beszél. Több mint 6500 kisebb-nagyobb sziget található itt, amelyek közt érdemes elveszni akár több napra is, hajóval egyik szigetről a másikra vándorolva. Elsősorban azoknak ajánlott, akik a nyári hónapokban inkább enyhébb időjárásra vágynak, és nem egy tűzforró strandon szeretnének pecsenyére sülni.

Málta

Európa egyik legkisebb országa, a Földközi-tenger egyik gyöngyszeme. A főváros, Valletta szintén az UNESCO Világörökség részét képezi. A fallal elkerített óváros történelme 1565-ig nyúlik vissza, a hangulata pedig olyan, mintha egy mediterrán kisváros keveredett volna egy észak-afrikai településsel. 2018-ban ráadásul Európa Kulturális Fővárosaként is működik majd, így több mint 140 művészeti projekt és több mint 400 rendezvény fogja várni a kultúrára is szomjazó turistákat. De a fővárosból is érdemes kimozdulni, már csak azért is, mert az egész országot egy-két nap alatt bejárhatjuk töviről hegyire. Ha pedig már ott vagyunk, érdemes felkeresni a Mellieħa nevű kis falutól pár kilométerre fekvő Popeye-falut, ahol az 1980-as, Robin Williams főszereplésével leforgatott filmet készítették a spenótzabáló tengerészről.