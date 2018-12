Ez volt 2018 tizenkét legfontosabb filmje, amely nőknek szólt

Pszichoanyu

Mi ez?

Marlo (Charlize Theron) egy háromgyerekes anyuka az összeomlás szélén. A harmadik érkezése olyan kialvatlansági spirálba sodorja a nőt, hogy már kezdi feladni, amikor érkezik a mentőötlet a családból: besegíthetne nekik egy éjszakai dajka. Tully (Mackenzie Davis) szemtelenül fiatal, szemtelenül szép, és a maga furcsa módján nagyon hatékony: pár nap alatt élhetővé teszi Marlo felborult életét. Valami azonban mégsem stimmel a lánnyal… A Pszichoszingli alkotói, Diablo Cody forgatókönyvíró, Jason Reitman rendező és Charlize Theron újra összefogtak, ám ezúttal a szingliség nehézségei helyett az anyai élet megpróbáltatásaira fókuszálnak. Magyarországon a film csak DVD-n/BD-n jelent meg.

Miért fontos?

Az anyaságról általában Hollywoodban is inkább csak csöpögős formában szokás beszélni, a vele járó megpróbáltatásokat és lemondásokat már nem divat bemutatni, főleg nem ilyen üdítően szellemes és őszinte formában, ahogy azt a Pszichoanyu teszi.

Egy nap

Mi ez?

Anna (Szamosi Zsófia) szintén egy háromgyerekes anyuka az összeomlás szélén. Nála a legfőbb megpróbáltatást nem a gyerekek körüli mindennapi hercehurca jelenti, hanem az, hogy a szürke hétköznapok lassan bedarálják az egyébként jó házasságát, és a férje viszonyt kezd. Azonban talán még ennél is nagyobb dráma, hogy a kapcsolatuk válságát a napi rutin gyilkos darálása miatt esélyük sincs megbeszélni.

Miért fontos?

Szilágyi Zsófia Cannes-ban ünnepelt munkája bizonyos szempontból a Pszichoanyu testvérmozija: ez is azt mutatja be, mivel jár egy családban, ha hirtelen több lesz a gyerek, mint a felnőtt. Csakhogy Szilágyi filmje az anyasággal együtt járó lemondások mellett még párkapcsolati drámaként is működik, a történet pedig annyira magyar, hogy minden egyes képkockájából süt a mai rögrealitás. És megdöbbentő módon még izgalmas is.

Nyughatatlan özvegyek

Mi ez?

Egy nyolcvanas években készült brit tévésorozat mozifilmes remake-je, amiben a londoni helyszínt chicagóira cserélték. A sztoriban három gengszterfeleség (Viola Davis, Michelle Rodriguez és Elizabeth Debicki) egyszerre veszíti el a férjét egy balul sikerült akció során, és ezzel együtt a férfiak jelentős adósságai is a nyakukba szakadnak. Egy módon egyenlíthetik ki a számlát: ha ők maguk fejezik be azt, amit a párjaik megkezdtek.

Miért fontos?

Bár az év nagy, rablós női filmjének a sztárokkal teletűzdelt Ocean’s 8 ígérkezett, a Nyughatatlan özvegyek végül köröket vert rá. A szereplőgárda nemcsak korban, hanem összetételben is rendkívül változatos képet mutat, és az is ünneplése méltó tény, hogy egy nagy stúdiófilm főszerepében egy 52 éves afroamerikai nőt láthatunk. Ahogy maguk az özvegyek is megfogalmazzák: azért tudják ők megcsinálni az akciót, mert senki sem számít arra, hogy képesek rá. Arra sem számított senki, hogy itt egy lélektanilag megalapozott, szuper női karakterekkel teli, drámai és izgalmas balhémozi fog születni, mégis megtörtént.

Roma

Mi ez?

Roma egy városrész neve Mexico Cityben. Itt él a szegény, vidéki családból származó Cleo a hetvenes években, ahol egy jómódú, polgári család jókora házában dolgozik bentlakó cselédként. Amikor egy egyéjszakás kapcsolatából váratlanul terhes lesz, attól fél, hogy kirúgják, és a gyerekével az utcára kerül, csakhogy a háziasszonyát is pont akkor hagyja el a férje, így a két nő egymás támaszává válik ebben a szomorú helyzetben. December közepétől a Netflix választékában látható.

Miért fontos?

A mexikói Alfonso Cuarón a saját gyerekkori nevelőnőjéhez intézett egy szívhez szóló „szerelmes” levelet. A Roma azt mutatja meg, mi történik egy olyan világban, ahol a férfiak csak saját magukkal foglalkoznak, a nők pedig emiatt magukra maradnak, és csak saját magukra és egymásra számíthatnak. Katartikus erejű remekmű osztálykülönbségekről, nosztalgiáról, feminizmusról, becsületről, lemondásról és még annyi minden másról.

Én, Tonya

Mi ez?

Tonya Harding (Margot Robbie) egy rendkívül jó technikájú korcsolyázó volt, aki egyedül a nehéz természete és redneck háttere miatt nem vált Amerika kedvencévé. Arra ott volt Nancy Kerrigan, a jó családból származó, szép és művelt lány. Tonya rendkívül irigy volt Kerriganre, de azt máig sem tudni pontosan, mennyi köze volt ahhoz, hogy a férje megbízásából egy verőember a pálya mellett eltörte a konkurenciája lábát, az amerikai sporttörténet egyik legnagyobb botrányát okozva.

Miért fontos?

Jó ideig aranyszabály volt Hollywoodban, hogy ha egy film főszereplője nő volt, a karakternek feltétlenül szimpatikusnak kellett lennie. Szerencsére ezt a szabályt mostanság egyre gyakrabban rúgják fel, és ennek az egyik legszebb példája az Én, Tonya, ami egy rendkívül ellentmondásos karaktert rak elénk, méghozzá elég radikális formában: a film úgy meséli el a különböző szereplők verzióit, hogy nem lehet eldönteni, kinek van igaza.

Szűzőrség

Mi ez?

Három legjobb barátnő úgy dönt, hogy barátságukat megerősítendő mindannyian a gimis bál estéjén veszítik el a szüzességüket. Csakhogy a tervükről tudomást szereznek a szüleik is, akik lóhalálában loholnak a bál irányába, hogy együttes erővel megakadályozzák a liliomtiprást.

Miért fontos?

Első ránézésre a Szűzőrség csak egy szimpla, szüzességelvesztős tinivígjáték, pedig valójában jóval több annál. Kay Cannon rendező a műfajban – és az életben – uralkodó kettős mércére hívja fel ugyanis a figyelmet: míg a fiúk számára a szüzességelvesztés mindig móka, amit ünnepelni kell, a lányok számára valamiféle átok, amitől a szülőknek meg kell védeniük őket, mintha a lányok nem tudnák eldönteni, mi nekik a jó. A Szűzőrség okosan és sok humorral forgatja ki ezt a régi, káros toposzt, megszívlelendő tanulságokkal szolgálva.

Set It Up

Mi ez?

Harper (Zoey Deutch) agyonterhelt, multinál dolgozó asszisztens, aki nem tud előrelépni a munkájában, mert a főnöke annyira kihasználja őt, és a magánéletére is nulla ideje jut. Ugyanez a problémája a saját főnökével Charlie-nak (Glen Powell) is. Ők ketten összefognak, hogy egy kétségbeesett akcióval mentsék a karrierjüket és az életüket: megpróbálják összeboronálni a főnökeiket, miközben ők maguk is vonzódni kezdenek egymáshoz. A film a Netflixen látható.

Miért fontos?

Már az NLCafén is megénekeltük a romkom zsáner halálát/mélyrepülését, ám idén mégis történt valami. Ha a moziban még nem is, a Netflixen megtörtént az áttörés, és egy teljesen hagyományos, klasszikus vonalvezetésű romkom döntött nézettségi rekordokat, utat nyitva más olyan romkom-sikerek előtt, mint a Kőgazdag ázsiaiak vagy a To All the Boys I’ve Loved Before. Ráadásul a Set It Up már egy modern romkom: itt a nő számára a karrier is legalább annyira fontos, mint a boldog párkapcsolat, sőt…

The Wife

Mi ez?

Joe Castleman (Jonathan Pryce) otthon van a feleségével, Joannel (Glenn Close), amikor megcsörren a telefon. Kiderül: idén ő kapja az irodalmi Nobel-díjat. A férfi örül, a nőben érezhető valami keserédesség. Együtt utaznak el Stockholma a ceremóniára, és miközben Joe örömmel ünnepelteti magát, addig Joanben feltörnek a régi sérelmek. Hiszen kettejük közül valójában ő az írózseni, ám az évtizedek során mindig a férje nevén jelentek meg a könyvek.

Miért fontos?

Sajnos még ma is bevett dolognak számít, hogy egy nő munkájáért egy férfi arassa le a babérokat, és pláne így volt ez néhány évtizeddel ezelőtt. A The Wife főhősnője csak azért nem lehetett világhírű író, mert nőnek született, és a kiadók nem akartak esélyt adni egy írónőnek, mondván a férfiak által írt regények sokkal jobban fogynak. A férje neve alatt írott regényeket világszerte ünnepelték, de Joant mindenki csak múzsának és oldalbordának nézte, nem pedig az írógéniusznak, aki valójában.

Lady Bird

Mi ez?

Christine, a magát Lady Birdnek hívó, katolikus gimnáziumba járó lány már nagyon szeretne szabadulni szülővárosából, az uncsi Sacramentóból. A szíve vágya, hogy New Yorkba mehessen tanulni, de a családja a csőd szélén áll, az apját kirúgták a munkahelyéről, az anyjával való kapcsolata pedig finoman szólva viharos, ráadásul a szívügyei is meglehetősen kalandosak.

Miért fontos?

Felnövéstörténetből (ismertebb nevén coming of age sztori) az elmúlt évtizedekben rengeteg készült Hollywoodban, ám ezek nagy többségének fiúk voltak a főhősei. Fájón hiányzott a női szemszög ebből az érzékeny zsánerből, amit az első rendezésével a díjszezonban ünnepelt Greta Gerwig hozott el. A filmben bemutatott komplex anya-lánya kapcsolat is párját ritkítja a filmművészetben.

Csillag születik

Mi ez?

Bradley Cooper debütáló rendezése a színészi képességeit teljes fényében most először megcsillantó Lady Gaga főszereplésével egy remake, ráadásul a történetet már három alkalommal is megcsinálta Hollywood korábban. Ehhez képest még mindig hibátlanul működik az alkoholista sztár által felfedezett, ismeretlen tehetség sztorija, ami egyszerre karriertörténet és love story, és mindkettőből a legjobb fajta.

Miért fontos?

Manapság a romantikát illik komédiába vagy legalábbis valamilyen kikacsintós iróniába csomagolni, és a melodrámától az alkotók igyekeznek tartózkodni. Ehhez képest Bradley Cooper mozija egy nyíltan felvállalt, érzelmes, mindenféle kikacsintástól mentes, őszinte, tiszta szívű melodráma. Több ilyenre lenne szükség a szuperhősök uralta Hollywoodban.

A bosszú

Mi ez?

A francia Coralie Fargeat első filmjében egy meggondolatlan, bulizós, fiatal csaj elutazik a házas pasijával egy isten háta mögötti vadászlakba, hogy átszexeljék a hétvégét, ám a helyre váratlanul beállít a férfi két cimborája is, akik vadászni jöttek. A kihívóan viselkedő Matildát a pasija csak pár órára hagyja hármasban a cimboráival, ám azok nem bírnak magukkal, és megerőszakolják a lányt. Miután Matilda ügyet akar csinálni a dologból, úgy döntenek, inkább elteszik láb alól, ám a lány visszatér a halálból.

Miért fontos?

A rape’n revenge (erőszak és bosszú) alműfajt bőven van miért kritizálni, de a zsáneren belül A bosszú egy nagyon is okos és komplex feminista darab. Ennél jobb és tanulságosabb film még nem született arra vonatkozóan, hogy ha a nő nemet mond, az akkor is nemet jelent, ha fél órával korábban még flörtölt a férfival. Ráadásul Fargeat egy olyan lányt tett meg főszereplőnek, aki távol áll a tipikus jó kislányoktól: házas férfival hetyeg, kihívóan öltözködik, és láthatóan vonzza a pénz szaga, de pont attól válik a film hitelessé, hogy nem egy szende szűz keveredik hasonló helyzetbe.

Support the Girls

Mi ez?

Egy Hooters jellegű amerikai bár vezető menedzserének (Regina Hall) egyetlen munkanapja nyitástól zárásig, ahogy próbálja megoldani a felmerülő technikai problémákat, finoman kirúgni a lopós alkalmazottat, betanítani az újoncokat, kezelni a hely tahó tulajdonosát, és közben simogatni az ott dolgozó lányok lelkét.

Miért fontos?

A Support the Girls már-már dokumentarista módon mutatja be egy látszólag férfivágyak kiszolgálására szolgáló szórakozóhely nagyon is női közegét, és azt, ahogy ezek a lányok együttműködve, összefogva milyen rendkívül hatékony problémamegoldók tudnak lenni. Igazi női empowerment mozi sok izgalmas, összetett nőkarakterrel Amerika olyan lányairól, akiket szokás lenézni, pedig sokszor jóval több van bennük, mint gondolnánk.

További ajánlott női témájú filmek 2018-ból:

Assassination Nation, Tébolyult, A történet, The Miseducation of Cameron Post, Lány, Egy kis szívesség, Remélem legközelebb sikerül meghalnod J, Lizzie, Holiday, A meztelen Juliet

A filmeket az idén a magyar mozikban, az HBO GO-n, illetve a Netflixen bemutatott alkotásokból, valamint az általam filmfesztiválokon (Berlinale, Karlovy Vary, Cinefest Miskolc, BFI London) látott művekből válogattam össze.