Ezek a legjobb karácsonyi webrádiók

Bár ma már sokak kedvence a Spotify zenei szolgáltatása, ha tematikus zenékre vágyunk, érdemes ellátogatni a legnépszerűbb webrádiók oldalaira is, ahol szerkesztett formában, gyakorlatilag az idők végezetéig élvezhetjük a karácsonyi nótákat. Lássuk, hol érdemes nézelődni.

Jingle Bell Jukebox

Régi motorosok a szakmában, ezt a minimalista weboldal is remekül mutatja. Dizájndíjat biztosan nem fognak érte kapni, de nem is ez a lényege, hanem a teljes karácsonyi albumok, amelyeket elejétől a végéig meg lehet hallgatni. Dean Martintól, Bing Crosby White Christmasén át egészen Amy Grant A Christmas Album című lemezéig tart a kínálat, amelyeket lejátszhatunk, akár egymás után többször is. Összesen kilenc album közül válogathatunk, ami bőven elég az ünnepi időszakra.

Shoutcast Radio

Az internet egyik legnagyobb online rádiós oldalán számtalan stílus közül válogathatunk, de természetesen külön karácsonyi kínálatot is találhatunk, ahol a bluestól a keresztény rockon és japán popzenén át a jazzig rengeteg műfaj ünnepi nótáját hallgathatjuk meg, egy böngészőből használható lejátszó – vagy a feltehetően idősebb, digitális hagyományőrző felhasználók örömére a Winamp – segítségével.

Amerika kedvenc karácsonyi rádiói

Az előzőhöz hasonló gyűjtőoldal, azzal a különbséggel, hogy itt nem webes karácsonyi adók sorjáznak, hanem „rendes”, felszíni sugárzású FM-rádióadók, egytől egyig karácsonyi tematikával. A listában meg van jelölve, hogy melyik amerikai város, milyen frekvencián fogható adójába hallgathatunk bele, érdekes összehasonlítani, hogy azonos időben mi pörög például Kaliforniában vagy épp Ohióban.

Jolly Ol’Soul

A Soma.fm valóságos veteránnak számít az online rádiók piacán, mivel már közel másfél évtizede ontja magából a jobbnál jobb zenéket, éppen ezért karácsonyi összeállításunkba két különleges csatornát is ajánlunk tőlük.

Az első a Jolly Ol’ Soul, amelyen olyan klasszikus soul- és R&B-előadók karácsonyi tematikájú zenéjét pörgetik, mint a The Temptations, James Brown vagy épp Al Green. Vigyázat, a csatorna hallgatása ellenállhatatlan késztetést okoz, hogy diszkógömbnek használjuk a karácsonyfa díszeit, és táncra perdüljünk!

Christmas Lounge

Szintén a Soma.fm családhoz tartozik ez az adó, amelyet elsősorban annak ajánlunk, aki még véletlenül sem szeretne az úgynevezett hagyományos karácsonyi slágerekkel találkozni. Az ünnepi hangulatú dalokat enyhe elektronikus beütéssel fűszerezik, de még azon a határon belül, amikor nem veretős lakossági technónak, hanem kellemesen andalító ünnepi ambient-nek tekinthető.

Kellemes ünnepeket kívánunk!