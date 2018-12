Az alzheimeres apukájával éneklő fiú és a gyémántlakodalmát ünneplő magyar szerelmespár – ezek voltak 2018 legmeghatóbb történetei a Facebookon

Mi mással is kezdhetnék 2018 legmeghatóbb történeteinek a sorát, mint az egykori bárénekes, Teddy McDermott és fia, Sam könnyfakasztó duettjével. Az apa-fia páros idősebb tagja, Teddy idén ünnepelte 80. születésnapját, és bár 2013-ban Alzheimer-kórral diagnosztizálták, keményen küzd a betegsége ellen. Énekléssel például, amiben Sam is támogatja. Olyannyira, hogy augusztusban még egy közös videót is készített édesapjával, amivel nemcsak a közös emlékek sorát gyarapították, de egy alzheimeres betegekkel foglalkozó alapítványnak is segítettek.

Képtelenség volt elérzékenyülés nélkül elmenni Gaia Squarci fotósorozata mellett, aki képeivel nagymamája utolsó napjait mutatta be. A nagymamát, „Nonna Didát” 2015 októberében diagnosztizálták májrákkal, azután, hogy kétszer is legyőzte a mellrákot. A fotóművész azt mondta, szerette volna megörökíteni azt a méltóságot és nőiességet, amivel nagymamája az utolsó napjaiban is viselte a betegségét.

Idén tavasszal egy csapásra netes hős lett az a fiatal árufeltöltő, aki a szakadó esőben saját dzsekijét adta rá az áruház elé kikötött, didergő kutyára. A megható gesztusról készült videó egy szempillantás alatt bejárta a közösségi médiát: néhány nap alatt 6 millióan nézték meg, és több ezren kommentelték.

A végére pedig hoztunk egy magyar vonatkozású történetet is. Terike néni és Laci bácsi története októberben tarolta le a közösségi médiát, miután kiderült, immár 60 éve rendületlenül szeretik egymást. Azután, hogy újra megerősítették fogadalmukat, a gyémántlakodalmukat ünneplő magyar szerelmesek elárulták azt is, mi a boldogságuk titka: „A szeretet, az egymás iránti tisztelet, és hogy soha nem szidtuk a másikat.”