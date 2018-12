Ezek 2018 legjobb karácsonyi dalai

KAPCSOLÓDÓ 231 brit kocsmában tiltották be a Last Christmast

Jól mutatja, hogy mennyire elege van a világnak a minden év novemberétől év végéig folyamatosan játszott karácsonyi slágerekből, hogy idén különleges kihívást is indított valami élelmes ember. A játék december 1-én indult és 24-én ért véget, a neve pedig #whamageddon volt. A játéknak egyetlen szabálya volt: mindenki automatikusan játékban van, amiből akkor esik ki, ha valahol meghallja az ifjú George Michael egykori együttese, a Wham! unalomig ismert Last Christmas című számának eredeti verzióját (a remixek nem számítanak).

Emellé még odatehetnénk vagy egy tucat hasonló nótát, amelyeknek az első taktusaitól is tikkelni kezd a szemünk, különösen, ha egy nagyobb bevásárlóközpontban dolgozunk, hiszen ott a hasonló slágereket tényleg megállás nélkül nyomatják, ha esik, ha fúj.

Nosza, lássunk néhány friss alternatívát, amelyeket még biztos nem hallhattunk olyan sokszor, lévén, mindegyiket az idei karácsonyra komponálták a szerzők. Kezdjük mindjárt a bársonyos hangú John Legend Bring Me Love című alkotásával, amelyet az ünnepekre időzített A Legendary Christmas című album tartalmaz. Igazi csettintgetős-fejbólógatós dalocska lett, amelynek hallatán garantáltan mindenki jó kedvre derül. Legend zsenialitását mutatja, hogy a szám úgy tudja hozni a klasszikus karácsonyi zenékre jellemző hangulatot, hogy közben nem érezzük idejétmúltnak.

Az ausztrál Sia már tavalyi hasonló összeállításunkba is bekerült, ugyanis ő a tavalyi évet választotta, hogy karácsonyi albumot dobjon a piacra, Everyday Is Christmas címmel. Az énekesnő rajongói örülhetnek, ugyanis a tavalyi lemez idén „felújítva”, három új dallal kibővítve ismét kapható. Ezek között szerepel az alábbi My Old Santa Claus című alkotás, amely egyébként tavaly is felkerült a karácsonyi korongra, igaz, annak csak a japán verziójára. Ezt nem is igazán értjük, mivel az egész lemez egyik legjobban sikerült daláról van szó: ünnepi hangulatú, ugyanakkor vidám és hamisítatlanul „siás” stílusú zene, érdemes meghallgatni.

A „kaliforniai lány”, azaz Katy Perry is jelentkezett idén egy karácsonyi dallal, amelyet hallva óhatatlanul is arra gondol az ember, hogy egy régi ünnepi hollywoodi film vagy musical betétdalát hallja. Sajnos önálló videoklip nem készült hozzá, az alábbi videón többnyire Perry különféle fellépéseinek kulisszái mögött készült felvételek láthatóak, ami kissé illúzióromboló, ezért fogyasztását a vizuális rész nélkül javasoljuk, úgy viszont akár többször is.

A No Doubt egykori vadóca, Gwen Stefani mára sokat szelídült, olyannyira, hogy tavaly ő is karácsonyi album kiadására adta a fejét. Ez kissé fura, ha belegondolunk, hogy Stefani először kemény deszkáscsajként végigugrálta a kilencvenes éveket, hogy aztán az évezred elején egy ügyes testcsellel átcsusszanjon a hip-hop-dívák világába, ahol sikert sikerre halmozott.

Ennek ellenére a karácsonyi album – amelyet Siához hasonlóan idén is kiadott az énekesnő – tökéletesen működik, pont annyi ünnepi hangulat van benne, amennyi kell, nem tűnik egy kicsit sem erőltetettnek, ha pedig csak az alábbi, Secret Santa című nóta alapján ismernénk meg Gwen Stefani munkásságát, azt is gondolhatnánk, hogy a hatvanas évek egy legendás énekesnőjéről van szó. Nekem ez a személyes kedvencem a gyűjtésből, kellemesen andalító és többször hallgatható zene.

A végére hagytam egy kissé más irányból közelítő megoldást is, amelyet RuPaul, minden transzvesztiták anyja, pap- és istennője szállít, aki ráadásul már harmadik karácsonyi albumát adta ki, természetesen megfelelő időzítéssel, hogy tehetségkutatója, a Drag Race című reality karácsonyi különkiadásával, a Drag Race: Holi-slay Spectacularral egy időben jelenjen meg.

A Christmas Party című albumon jobbára a korábbi lemezeken megjelent számok remixei szerepelnek, de az alábbi, Hey Sis It’s Christmas című dal újdonság, ráadásul abból is egy igazi, ruPaul-osan pimasz és karakteres darab, amivel kiválóan hangolhatunk az első karácsonyi bulira. Konzervatívabb családtagjaink valószínűleg nem fogják szeretni, de RuPaul erre valószínűleg csak hátradobná szőke sörényét és kacagna egy jót, tegyünk mi is így.