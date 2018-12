Karácsonyi csodának köszönhetően került meg az elveszett gyémántgyűrű

Gyémántgyűrűt keresni egy parkolóban körülbelül pont olyan, mint tű után kutatni a szénakazalban: úgysem lesz meg. Így volt ezzel Shelley Wells is, aki december 5-én egy louisianai J. C. Penney bevásárlóközpont parkolójában elvesztette a gyémántgyűrűjét. De hát mégiscsak arról a gyűrűről volt szó, amit a huszadik házassági évfordulójukra kapott a férjétől, úgyhogy végül nem adta fel, és láss csodát: az ékszer vissza is jutott hozzá. De még hogy!

Wells akkor hagyta el a gyűrűt, amikor a kocsijában ülve levette és az ölébe dobta, hogy bekrémezze a kezét: miután kész volt a művelettel, kiszállt, az ékszer pedig elgurult valahova. Amikor rájött, hogy mi történt, természetesen átkutatta a parkolót, de nem talált semmit – este lefekvésnél viszont eldöntötte, hogy a Facebookon azért még megpróbálkozik, hátha egy jólelkű ember bukkant rá az elveszett kincsre. Este 22.19-kor ki is posztolta, hogy mi történt.

A történet innentől válik érdekessé – és valóban csodával határossá –, pontosan egy perccel később, 22.20-kor ugyanis élesedett egy másik poszt is, amely arról szólt, hogy valaki egy louisianai J. C. Penney parkolójában talált gyémántgyűrű tulajdonosát keresi.

A bejegyzés szerzője a megtaláló lánya, Sherri Collier volt, akinek az édesanyja akár be is adhatta volna a gyűrűt egy közeli boltba, hiszen a lelkiismerete így is tiszta lett volna, de úgy döntött, hogy ennél többet vállal magára – tudniillik egyszer elvesztette a karikagyűrűjét egy parkolóban. Mégpedig azért, mert levette és az ölébe dobta, hogy bekrémezze a kezét, aztán kiszállt a kocsijából. És ha ez így valamiért esetleg nem volna elég, a jótét léleknek ráadásul nemcsak a sztorija, de még a neve is egybecseng egy kicsit a másik nőével: Shelley Wells gyűrűjét Shirley Ross találta meg. Nesze neked véletlen egybeesések.

A két poszt megjelenése után természetesen már csak idő és megosztások kérdése volt, hogy a megkerült gyémántgyűrű visszataláljon a gazdájához: másnap Wellsnek és Rossnak sikerült felvenni a kapcsolatot, néhány órával később pedig találkoztak is. Wells természetesen az örömét is a Facebookon osztotta meg, és miután kifejezte a háláját Rossnak, azt írta: igazi karácsonyi csodát kapott ajándékba. Ennél jobban mi sem tudnánk összefoglalni a dolgot.

(via Yahoo!)

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Profimedia / Alamy