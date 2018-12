Hózápor érkezhet karácsony estére

Vasárnap kezdetben az ország jelentős részén hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap, majd délután nyugat felől beborul az ég. Napközben csak helyenként várható zápor, estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen elered az eső. A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb. Késő estére 1 és 6 fok közé hűl le a levegő – írja a kiderul.hu.

Hétfőn eleinte borult idő lesz, majd délutántól északnyugat felől fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Reggel, délelőtt sokfelé várható eső, zápor, hajnalban az északkeleti határszélen néhol ónos eső is lehet. Délután egyre kevesebb helyen lehet csapadék, az is inkább hózáporok formájában. A déli, délnyugati szél északnyugatira fordul, és sokfelé megerősödik, helyenként viharossá is fokozódhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között várható.

Kedden, karácsony első napján nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de reggel, délelőtt kisüt a nap. A legtöbb napsütés a Dunától keletre várható. Helyenként hózápor, délután északon helyenként havazás is előfordulhat. Az északnyugati szél délnyugatira, nyugatira fordul, és többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között valószínű.

Szerdán északkelet felől délnyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő. Míg északkeleten közepesen és erősen, délnyugaton kissé felhős időre számíthatunk. Főként északkeleten alakulhat ki helyenként zápor, hózápor. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű.