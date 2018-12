Idén is ingyen nézhetjük a magyar klasszikusokat a Filmarchívum honlapján

A tavalyi nagy sikerű akció után újra magyar filmklasszikusokkal lepi meg a közönséget karácsony alkalmából a Filmarchívum. December 21. és január 4. között 100 magyar filmet lehet ingyen megnézni a Filmarchívum Vimeo csatornáján.

A felhozatalban klasszikusok és kultfilmek, közönségkedvencek és újrafelfedezésre váró értékek, sosem látott ritkaságok, játék- és dokumentumfilmek, animációk is szerepelnek a Filmarchívum közleménye szerint. A listán 54 rendező 100 filmje szerepel, összesen 4200 percben. A legrégebbi film 1912-ből, a legújabb pedig 1998-ból származik.

A válogatásban helyet kaptak az idén 85 éves Sára Sándor filmjei is, valamint a Fábri Zoltán-életmű restaurálásából néhány kevésbé ismert film. Különleges csemegékkel is készült a Filmarchívum: megnézhető például a ’60-as évek egyik legizgalmasabb krimije, a Hamis Izabella, vagy Zolnay Pál legendás dokumentumfilmje, a Fotográfia. Olyan mozilegendák mellett, mint A Pál utcai fiúk, a Talpuk alatt fütyül a szél, a Meteo, a Cha-cha-cha, a Pendragon legenda vagy a Falfúró, lesznek örökzöld vígjátékok is, mint a Hyppolit, a lakáj, a Butaságom története és a Sose halunk meg. Ezenkívül különös hangsúlyt kapnak az animációs filmek is. A Budapest Film-blokkban retró hangulatú felvételeket, híradórészleteket láthatunk.

A teljes listához kattints erre a linkre!