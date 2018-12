Megőrül a net a világ legbutább lováért, Tangóért

Szóval vannak a lovak, ahogy a legtöbbünk ismeri őket: fenségesnek, légiesnek és nem utolsó sorban okosnak. Aztán ott van Tango. A szürke csődör, aki az utóbbi napokban azzal lett az egész világon ismert, netes celeb, hogy nem valami okos. Legalábbis a gazdik elmondása szerint, akik az állításaikat „bizonyító erejű” képekkel is illusztrálják a Twitter-oldalukon.

A képek tanúsága szerint Tango valóban az egyszerűbb lelkek közé tartozik:

Például nem igazán tudja, mire való az istálló, ezért még akkor is csak gazdái ösztönzésére hajlandó birtokba venni, ha odakinn amúgy szakad az eső, vagy hóvihar tombol.

Look at him last year. He had a completely dry, warm barn with hay and feed and here he is, in the middle of the pasture, doing the stupid horse version of the This Is Fine dog pic.twitter.com/PFSTIBDq6H — (sad yeehaw) (@mckellogs) 2018. december 7.

HORF UPDATE



he's in the barn daddy built for him and is surviving snowmageddon, thanks to the gate dad rigged to keep Tango's dumbass in there pic.twitter.com/mRX3C9LIuD — (sad yeehaw) (@mckellogs) 2018. december 11.

Szó szerint leheveredik, ha elfárad. A gazdik szerint Tango egyszerűen túl lusta ahhoz, hogy túl sokáig álldogáljon a négy lábán, ezért gyakran fekszik. A probléma az, hogy a gyakorlatlan szem nem tud különbséget tenni Tango és egy halott ló között, ezért a gazdikat rendszeresen hívják aggódó állatbarátok azzal, hogy a ló elpusztult. Pedig nem.

and he literally lays down like this to sleep because he's too lazy to stand and sleep, so people knock on our door all day like OH NO HE'S DEAD pic.twitter.com/nSl2bruVEB — (sad yeehaw) (@mckellogs) 2018. december 7.

Bármilyen furcsa is, Tango egyik legkedvesebb játéka az, ha visszahozhatja a gazdik által eldobott botot. Emellett előszeretettel hurcolja az etetőtálját, amibe az ismeretlenektől ételt szokott kéregetni.

Here he is playing fetch and bringing us his food bowl pic.twitter.com/CkvKVjGAKB — (sad yeehaw) (@mckellogs) 2018. december 7.

És ha mindez nem lenne elég bizonyíték, akkor ezekről a képekről még nem is beszéltünk: