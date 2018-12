Még épp ideér karácsonyra a legjobb filmes-tévés ételek szakácskönyve

KAPCSOLÓDÓ Szakácskönyvet ad ki Snoop Dogg

Kezdjük az elmúlt évek – vagy inkább évtized – egyik legnagyobb könyv- és filmsikerével, a Harry Potter-sorozattal. Bár Dinah Bucholz alkotása nem szerves része a J.K. Rowling nevével fémjelzett birodalomnak, de ezt nem is rejti véka alá a The Unofficial Harry Potter Cookbook című alkotás.

A több mint 200 oldalas kötetből viszont a rajongók elkészíthetik a Potter-univerzum legjellegzetesebb ételeit, mint például a jellegzetes melasztorta, a mentolos cukorka és természetesen a varázslatos sütőtök-krémleves.

A receptek viszonylag könnyen elkészíthetők, így a szülők mellett akár a gyerekek is részt vehetnek a varázslatos főzőcskézésben. A nem hivatalos Harry Potter-szakácskönyv ráadásul most akciós, szűk húsz dollár helyett már 11,97 dollárért hozzá lehet jutni.

Ha nem volt elég a mágiából

Ha a Harry Potter ihlette finomságok után még éhesek maradnánk, forduljunk Aurelia Beaupommier-hez, aki The Wizard’s Cookbook címmel állított össze egy közel 200 oldalas receptgyűjteményt, amelynek segítségével olyan ételkölteményeket készíthetünk el, amelyeket többek között a Marvel nagy sikerű képregénye, illetve az abból készült film, a Doctor Strange vagy épp a belga boszorkányról, Mélusine-ről szóló képregény ihletett. De szerepelnek a könyvben például Hókuszpók receptjei is, így a Hupikék törpikék rajongói is lecsaphatnak a picit több mint 22 dolláros ajándékra.

Trónok harca-rajongók figyelmébe!

Bár nem a sorozat hivatalos szakácskönyvéről van szó, a rajongók bizonyára lázba jönnek, ha megtudják, hogy az A Feast of Ice and Fire című könyv előszavát maga George R.R. Martin írta. A Trónok harca univerzumának megteremtője ugyan nem tud főzni, de az általa felépített világokat többek között az teszi hitelessé, hogy olyan pontosan írja le a lovagi lakomák étrendjét, hogy szinte a szánkban érezzük a pecsenye ízét.

Chelsea Monroe-Cassel könyve azonban a történelem iránt érdeklődők számára is hordoz értékes információkat és tanácsokat arra nézve, hogy a középkori receptekhez szükséges hozzávalókat mivel lehet helyettesíteni a szupermarketek kínálatából.

Bár összeállításunknak ez a legdrágább darabja, a 35 dolláros árból most 32 százalékos ünnepi kedvezményt ad az Amazon, érdemes tehát sietni a rendeléssel!

Videojátékosok, fegyverbe!

Szintén Chelsea Monroe-Cassel dolgozta fel a rendkívül népszerű online videojáték, a World of Warcraft világának receptjeit, ezúttal azonban hivatalos kiadványról van szó. A World of Warcraft: The Official Cookbook 216 oldalon sorolja a főételeket, köreteket, kenyérféléket, ragukat, desszerteket és italokat is. Felhasználásával elkészíthető például a Kungaloosh nevű ital – akármi is legyen az –, ami a játékban visszapótolja a mágiahasználat során felhasznált manapontokat. Ráadásul be is lehet tőle csípni, vagyis nem csak gyerekeknek való receptek szerepelnek a most szűk 23 dollárért megvásárolható kötetben.

Gasztrogeekek, ezt nézzétek!

A sci-fi iránt érdeklődők valószínűleg sikongatnak majd az örömtől, ha a kezükbe vehetik J. Michael Stracynski alkotását, a The Geeky Chef Cookbookot, amely 145 oldalnyi receptet tartalmaz különböző világokból, galaxisokból és dimenziókból. Az ételek olyan kultikus sorozatokból és filmekből érkeznek, mint például a Star Trek vagy a Babylon 5. De például a Gyűrűk ura rajongóinak is érdemes belekukkantani, az egyik recept ugyanis az elfek különleges ételének, a lembas-kenyérnek az elkészítését írja le (örök élet nem garantált). Szűk 20 dollárért lehet megvásárolni.

Jó étvágyat kívánunk!